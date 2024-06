Essen: Mann sticht auf Passanten ein und verletzt ihn lebensgefährlich ++ Polizei jagt SIE

Heftige Messer-Attacke im Essener Südostviertel! Am Sonntagabend (2. Juni) wurde ein 36-jähriger Passant lebensgefährlich verletzt. Er war auf der Steeler Straße auf Höhe der Wörthstraße mit einem 31-jährigen Mann unterwegs, als beide gegen 20.20 Uhr auf zwei Unbekannte trafen.

Unvermittelt wurden die Zwei in einen heftigen Streit verwickelt, der körperlich wurde. Plötzlich zückte einer der beiden unbekannten Männer ein Messer und stach brutal auf den Oberkörper des 36-Jährigen ein. Er schwebte zeitweise in Lebensgefahr. Anschließend ergriffen er und ein weiterer Tatverdächtiger in Richtung des Steeler Wasserturms in Essen die Flucht.

Essen: Mann bricht nach Bluttat zusammen

Die Rangelei, die in einer Messer-Attacke endete, soll sich über mehrere Meter im Essener Südostviertel erstreckt haben. Nachdem der 36-jährige Mann mehrere Messerstiche kassiert hatte, brach er mit lebensgefährlichen Verletzungen noch auf dem Gehweg auf der Steeler Straße zusammen.

Rettungskräfte brachten ihn unmittelbar nach dem Angriff ins Krankenhaus. Mit Stand von Montagnachmittag (3. Juni, 15.40 Uhr) soll der 36-Jährige mittlerweile außer Lebensgefahr sein.

Essen: Wer kennt diese beiden Männer?

Die alarmierte Polizei Essen leitete eine Mordkommission ein und hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft sollen nun die Hintergründe der brutalen Tat geklärt werden.

Die beiden Tatverdächtigen befinden sich auch am Montag weiterhin auf der Flucht. Den Ermittlern liegt allerdings eine Beschreibung der beiden Unbekannten vor. Demnach sollen sie etwa 1,80 Meter groß sein und südländisch aussehen. Einer der beiden Männer sei schmal gebaut, der andere etwas dicklicher. Sie sollen Deutsch gesprochen haben.

Die Polizei Essen will außerdem noch Plakate in der Stadt aufhängen, um weitere Zeugen zu finden. Du kannst Angaben zu dem Messer-Angriff auf der Steeler Straße oder zu den beiden flüchtigen Tatverdächtigen machen? Dann melde dich per Telefon unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de.