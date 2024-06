Essen: Mann liegt blutüberströmt auf offener Straße – übler Verdacht

Notarzt-Alarm in Essen! In der Nacht auf Sonntag (2. Juni) schleppte sich ein blutender Mann mit mehreren Schnittverletzungen durch das Westviertel. Als die Polizei nach Mitternacht alarmiert wurde, brachte man den Verletzten in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Gegenüber DER WESTEN bestätigte ein Polizeisprecher in Essen den Einsatz. Die Hintergründe sind allerdings noch unklar. Doch gibt es bereits einen ersten Verdacht – und der wiegt schwer.

Essen: Mann liegt blutend auf der Straße

In der Lichtstraße in Essen war mitten in der Nacht ganz schön was los. Um kurz vor 1 Uhr soll es laut Radio Essen einen Streit in einem leer stehenden Haus an der Maxstraße gegeben haben. Danach sei ein 55-Jähriger mit Schnittverletzungen blutüberströmt durch die Straßen gelaufen. Wer ihm die Wunden zugefügt haben mag? Das ist nicht bekannt.

Zeugen alarmierten die Polizei. Als die eintraf, fand sie den Verletzten in der Lichtstraße vor. Er kam sofort in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Es bestand jedoch zu keiner Zeit Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher klarstellte.

Essen: Schwerer Raub und Körperverletzung? Täter auf der Flucht

Die Polizei sei mit „starken Kräften“ vor Ort gewesen, habe das Gebäude durchsucht, jedoch niemanden gefunden. Der oder die Täter sind nach wie vor flüchtig. Ob es wirklich ein Streit zwischen Obdachlosen war, wie der Radiosender informiert, kann die Leitstelle am Sonntag nicht bestätigen.

Offiziell ermittelt die zuständige Kriminalpolizei wegen schweren Raubes. Mehr Einzelheiten werden ab Montag (3. Juni) erwarten.

