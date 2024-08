Essen: Nach grausamer Prügelattacke vor McDonald’s-Filiale – Polizei sucht nach IHM

Wer am Hauptbahnhof Essen auf seinen Zug wartet oder gerade eine lange Zugfahrt hinter sich hat, macht gerne nochmal einen kleinen Abstecher in der McDonald’s-Filiale am Haupteingang. Dort kam es zuletzt aber zu einem heftigen Vorfall: Ein Streit zwischen zwei Gästen artete in einer heftigen Prügelattacke aus.

Der Vorfall ereignete sich in Essen bereits am 16. Dezember 2023. Da die Bundespolizei bisher jedoch die Identität des mutmaßlichen Schlägers herausfinden konnte, bittet sie nun die Bevölkerung um Hilfe.

Essen: Streit vor McDonald’s-Filiale eskaliert

Das 41-jährige Opfer soll gegen 5 Uhr an besagtem Tag in der McDonald’s-Filiale mit dem bisher Unbekannten aneinandergeraten sein. Während des Wortgefechts habe der andere Mann den 41-Jährigen aufgefordert, das Schnellrestaurant zu verlassen, um den Streit vor der Tür zu klären.

Der Mann aus Recklinghausen winkte ab und widmete sich lieber seiner Bestellung. Als er jedoch mit Essen fertig war und nur einen Schritt vor die McDonald’s-Filiale machte, wartete der Unbekannte wohl bereits auf ihn. Dieses Mal war er jedoch nicht alleine, sondern in Begleitung von zwei weiteren Männern.

++ Essen greift am Baldeneysee durch – bei Anwohnern fließen Tränen: „Traurig“ ++

Es kam erneut zu einer verbalen Auseinandersetzung, die der Tatverdächtige jedoch mit vier Faustschlägen gegen den Kopf des 41-Jährigen beendete. Als dieser zu Boden ging, flüchteten der Schläger und seine Begleiter. Seitdem sucht die Bundespolizei nach dem Tatverdächtigen und hoffen nun auf einen Treffer mittels einer Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern.

Mehr News:

Wer kennt IHN?

Zum Tatzeitpunkt trug der Mann einen Kinnbart, schwarze gescheitelte Haare, eine silberne Uhr, eine schwarze Jacke, einen schwarzen Pullover mit einem gelben Schriftzug sowie schwarze Schuhe. Wer hat am 16. Dezember 2023 zwischen 5 und 5.10 Uhr die Tat und den mutmaßlichen Täter vielleicht gesehen und kann nützliche Hinweise geben?

Er soll der mutmaßliche Schläger sein – wer erkennt ihn? Foto: Bundespolizeidirektion Dortmund

Die Bundespolizeiinspektion Dortmund nimmt unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle gerne Hinweise entgegen.