Essen: Frau sticht mit Messer auf Mann ein ++ Lebensgefahr!

Üble Attacke! In Essen soll am Samstagabend (30. November) ein Streit zwischen einem Mann und einer Frau eskaliert sein. Nach ersten Informationen handelte es sich bei den beiden vermutlich um Ex-Partner.

Mitten im Gespräch soll die Essenerin dann ein Messer gezogen und auf den Mann eingestochen haben. Bisher noch unbestätigten Informationen zufolge schwebt dieser nun in Lebensgefahr.

Essen: Mann will Streit schlichten – dann eskaliert alles

Der Angriff soll am späten Samstagabend gegen 22.15 Uhr in Essen-Holsterhausen erfolgt sein. Dort, in einem Mehrfamilienhaus an der Cranachstraße, sei es zu dramatischen Szenen zwischen dem Mann und der Frau gekommen, möglicherweise in der Wohnung der Tatverdächtigen.

So soll der Mann vermutlich nach einem bereits begonnenen Streit ein klärendes Gespräch zu seiner Ex-Freundin gesucht haben. Allerdings lief dieser Versuch offenbar völlig aus dem Ruder. Während ihrer Unterhaltung soll die Frau dann unvermittelt ein Messer gezogen und auf den Oberkörper des Mannes eingestochen haben.

In Essen soll es einen Messerangriff gegeben haben, bei dem ein Mann lebensgefährlich verletzt wurde. Foto: WTVnews_Essen

Essen: Mann nach Messer-Attacke in Lebensgefahr

Der Mann soll nach der Attacke verletzt zusammengebrochen sein, möglicherweise sogar so schwer, dass ihn die Rettungssanitäter später reanimieren mussten. Mit vereinten Kräften brachten sie ihn dann zum Rettungswagen und ins nächste Krankenhaus.

Laut Informationen, die DER WESTEN vorliegen, soll der Mann in akuter Lebensgefahr schweben. Gleichzeitig sei die Frau bereits von der Polizei festgenommen worden. Diese hätten noch in der Nacht die Spuren am Tatort gesichert, um den Tathergang zu rekonstruieren.

Wir berichten an dieser Stelle weiter.