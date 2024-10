Essen: Wohnung steht am Morgen in Flammen – Frau stirbt im Feuer

Am frühen Mittwochmorgen (9. Oktober) stand eine Wohnung in Essen in Flammen. Anrufer meldeten der Leitstelle der Essener Feuerwehr einen Wohnungsbrand in einem Reihenhaus an der Sponheuerstraße im Stadtteil Altenessen. Sofort eilten Feuerwehr und Rettungskräfte zu der gemeldeten Adresse.

Das Feuer wurde zwar schnell unter Kontrolle gebracht, doch in der Wohnung wird eine leblose Frau gefunden. Der Notarzt kann nur noch ihren Tod feststellen.

Essen: Wohnung in Flammen – Frau kann nur tot geborgen werden

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus der Wohnung im ersten Obergeschoss des Reihenhauses in Essen. Auf der Straße waren eine starke Rauchentwicklung und beißender Brandgeruch wahrnehmbar. Auch die angrenzenden Gebäude musste von der Polizei geräumt werden. Die Einsatzleitung der Feuerwehr setzte sofort mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und Menschenrettung im Inneren des betroffenen Hauses ein. Zeitgleich wurde von außen über eine Drehleiter ein Löschangriff vorgenommen, heißt es in einer Meldung der Feuerwehr Essen.

Zum Glück gelang es in kürzester Zeit, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Daraufhin wurde die betroffene Wohnung abgesucht und eine nicht ansprechbare weibliche Person aufgefunden. Leider konnte der Notarzt nur noch den Tod der Frau feststellen.

Gebäude nicht bewohnbar

Die Feuerwehr Essen war im Anschluss noch mit umfangreichen Nachlöscharbeiten beschäftigt. Zudem musste in dem betroffenen Reihenhaus die Stromversorgung gekappt werden. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohnerin der Erdgeschosswohnung hatte das Haus glücklicherweise vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits verlassen und wurde nicht verletzt.

Zwei Personen aus dem Nachbargebäude, die beim Verlassen ihres Hauses Rauch eingeatmet hatten, wurden vorsorglich in ein Essener Krankenhaus transportiert. In den angrenzenden Gebäuden wurden Kontrollmessungen auf Atemgifte vorgenommen. Diese verliefen negativ, so dass die Bewohner in ihre Häuser zurückkehren konnten. Was die Ursache des Brandes war, ist derzeit unklar. Die Polizei Essen hat die Brandursachenermittlungen aufgenommen.