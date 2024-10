Essen: Feuer in verlassenem Schwimmbad ++ Kinder rufen um Hilfe

Am Freitagabend (18. Oktober) ist die Feuerwehr Essen bei einem Großeinsatz in Kray. In einem stillgelegten Schwimmbad – einem absoluten Lost Place – war gegen 18.00 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Doch das ist noch nicht alles.

Denn kurz bevor die Einsatzkräfte aus Essen am alten Hallenbad am Südpark in Essen eintrafen, ging ein Hilferuf bei der Zentrale ein. Ein Kind bat um Hilfe. Er und drei weitere seien in dem Bad und könnten nicht mehr herausfinden. Sofort forderte die Feuerwehr Verstärkung an, wie ein Sprecher gegenüber DER WESTEN erklärt.

Feuerwehr Essen muss Kinder aus Lost Place retten

Zunächst wurde der Feuerwehr eine Rauchentwicklung gemeldet. Dann ging ein weiterer Anruf ein. Ein Kind, das selbst mit drei weiteren in dem Hallenbad feststeckte, bat um Hilfe. Sofort zog Verstärkung zur Menschenrettung los. Vor Ort gingen dann mehrere Einsatzkräfte unter Atemschutz ins Gebäude.

Zum Glück konnten sie die vier Jugendlichen im Alter zwischen zehn und 14 Jahren unverletzt antreffen. Die Kinder hatten es geschafft, sich in einen noch unverrauchten Bereich zu retten. Die Einsatzkräfte brachten die Vier nach draußen, wo sie vorsorglich von Notärzten untersucht wurden. Jetzt können sie erst einmal zurück zu ihren Eltern.

Großeinsatz der Feuerwehr Essen

Dann ging es auf die Suche nach dem Brandherd. Der war nicht gerade schnell gefunden. Denn das alte Gebäude stellte die Feuerwehrmänner und -Frauen vor einige Schwierigkeiten. „Das Gebäude ist sehr verwinkelt, teils eingestürzt und abbruchreif“, erklärt Christian Schmücker von der Feuerwehr Essen. Erst nach einer Weile wurde man im zweiten Geschoss fündig.

Mit Stand 20.00 Uhr ist die Feuerwehr noch vor Ort. Der Brand ist zwar mittlerweile gelöscht, aber die Räumlichkeiten sind noch sehr verraucht und müssen gelüftet werden. Was genau gebrannt hat und wieso, kann Schmücker noch nicht sagen. „Für uns sah es aus wie ein Haufen Schutt oder Müll.“ Er geht davon aus, dass der Einsatz um 21.00 Uhr abgeschlossen sein dürfte und die insgesamt 55 Kräfte wieder abrücken können.