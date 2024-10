Riesen-Rauchwolke über A52 bei Essen ++ Autobahn gesperrt

Ein Auto steht lichterloh in Flammen, eine Riesen-Rauchwolke schießt in den Himmel: Am Freitagmittag (18. Oktober) kam es mitten auf der Ruhrtalbrücke der A52 in Richtung Essen zu spektakulären Szenen.

Autobahn zunächst gesperrt

Um kurz vor 11 Uhr kam es auf der A52 (Ruhrtalbrücke) bei Ratingen in Fahrtrichtung Essen zu einem PKW-Brand. Wie die Polizei Düsseldorf gegen DER WESTEN bestätigte, wurde die Autobahn zunächst gesperrt, um den Brand in den Griff zu bekommen.

Auf der A52 in Richtung Essen stand auf der Ruhrtalbrücke ein PKW plötzlich in Vollbrand. Foto: ANC-NEWS / Justin Brosch

In den nächsten Minuten wird der Fahrstreifen Richtung Essen wieder freigegeben werden. Verletzte habe es keine gegeben.