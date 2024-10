Essen: Stadtbibliothek will neuen Service anbieten – doch der Haken ist fett

Die Zentralbibliothek und die 16 Stadtteilbibliotheken in Essen bilden ein integriertes Bibliothekssystem zur Medienversorgung der Bürger. In den verschiedenen Standorten befinden sich rund 700.000 Medien. Jetzt kommt allerdings eine Neuerung ans Licht, die zunächst mit Einschränkungen für Bibliotheksbesucher einhergeht.

Alle Standorte der Stadtbibliothek Essen bekommen bald eine neue Bibliotheksmanagementsoftware. So soll der digitale Kundenservice ausgebaut werden. Mit den Möglichkeiten zum E-Payment, zur selbstständigen Verlängerung des Bibliotheksausweises sowie einer Online-Anmeldung von Neukunden möchte die Bibliothek das Erlebnis für Kunden angenehmer gestalten.

Außerdem soll es bald eine eigene Bibliotheks-App geben. Die Sache hat jedoch einen Harken…

Stadtbibliothek Essen schließt für drei Wochen

Damit der Wechsel auf das neue Bibliotheksmanagementsystem ohne Probleme ablaufen kann, müssen die Zentralbibliothek und alle Stadtbibliotheken für knapp drei Wochen schließen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Essen. Von Dienstag, den 12. November, bis Montag, den 02. Dezember, bleiben somit alle Standorte geschlossen.

„Ein Softwarewechsel während des laufenden Betriebs ist nicht möglich, da die Software den Medienerwerb, die Erfassung und Katalogisierung, Recherchemöglichkeiten, Kundenverwaltung sowie alle Ausleih- und Rückgabevorgänge der Bibliothek verwaltet“, schreibt die Stadt Essen.

Während der Schließung kommt es zu einigen Einschränkungen für die Bibliotheksnutzer in Essen. So kannst du keine Medien ausleihen, zurückbringen, verlängern oder abholen. Auch eine Neuanmeldung oder Verlängerung des Ausweises ist nicht möglich. Außerdem wird der Online-Katalog und die damit verbundene Onleihe abgeschaltet.

Das passiert mit deinen entliehenen Medien

Doch was ist mit den entliehenen Medien, die während der Schließung ablaufen würden? Keine Sorge – die Rückgabefristen werden bis zur Wiedereröffnung der Bibliotheken in Essen verlängert. Das passiert automatisch, du musst dich also um nichts kümmern.

Bis Montag, den 11. November, kannst du noch ganz normal Medien in der Stadtbibliothek Essen ausleihen. Im Zuge der Neuerung starteten bereits Schulungen für die Mitarbeiter, damit diese optimal auf das neue System vorbereitet werden.