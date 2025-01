Essen: Feuerteufel im Südviertel unterwegs – Polizei mit dringlicher Bitte

Eine Brandserie hat am Donnerstagmorgen (16. Januar) die Feuerwehr Essen schwer beschäftigt. So erhielten die Einsatzkräfte innerhalb kürzester Zeit gleich vier Notrufe. An vier verschiedenen Stellen im Essener Südviertel waren Autos sowie ein Container vermutlich in Brand gesteckt worden.

Anders kann es sich auch die Polizei nicht erklären, was hier am frühen Morgen passiert ist. Darum bittet sie nun die Anwohner um Hilfe.

Essen: Brandserie hält Feuerwehr in Atem

Um 4.35 Uhr ging die erste Meldung über ein brennendes Auto auf der Moltkestraße ein, um 5.46 Uhr kam der nächste Notruf auf der Leitstelle ein über einen Auto-Brand in der Schubertstraße und dann noch einer nur vier Minuten später von der Lortzingstraße. Um 6.26 Uhr wurde dann auch noch ein brennender Container in der Rellinghauser Straße bemerkt.

Die Feuerwehr Essen hatte am Donnerstagmorgen wirklich alle Hände voll zu tun, musste den ersten Vollbrand mit einem Stahlrohr löschen und konnte nicht verhindern, dass ein weiteres Fahrzeug ebenfalls stark durch die Flammen beschädigt wurde. Beim zweiten Brand kam noch Löschschaum zum Einsatz, da der Motorraum voll brannte. Auch hier gab es weitere Schäden an einem zweiten Wagen. Zum dritten Einsatz mussten noch mehrere Löschfahrzeuge rausfahren, um ein Übergreifen der Flammen auf ein Gebäude zu verhindern.

Essen: Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Die Polizei Essen hat mittlerweile die Ermittlungen zur jeweiligen Brandursache aufgenommen und geht in den drei Fällen der Fahrzeugbrände von Brandstiftung aus. Die entflammten Autos, ein Seat Arona, ein Tesla Model 3 und ein Toyota Corella, wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Ein VW Passat und ein Skoda Fabia wurden ebenfalls beschädigt.

Um den Fall zu klären, benötigt die Polizei jetzt die Hilfe von etwaigen Zeugen, die die Brände beobachtet haben und womöglich Hinweise zum Täter liefern können. Ist dir am Donnerstagmorgen an den Tatorten etwas Ungewöhnliches aufgefallen oder hat sich hier eine verdächtig wirkende Person herumgetrieben? Dann melde dich bei den Beamten, entweder unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de.