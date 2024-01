Essen: Familie zieht nach Überruhr und erlebt Katastrophe – „Papa, warum schwimmt unser Haus?“

Das Hochwasser der vergangenen Tage hat in NRW für viele Schlagzeilen gesorgt. Von überfluteten Ufern über gesperrte Bahnstrecken bis hin zu hochwasserbedingten Autobahnsperrungen: Schlechte Nachrichten gab es mehr als genug. Doch eine Familie aus Essen erlebte das Unwetter auf eine ganz andere katastrophale Weise.

Nur kurz nach dem Umzug nach Essen-Überruhr passierte es: Das Erdgeschoss des neu gekauften Hauses stand brusthoch unter Wasser. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr pumpten, was das Zeug hielt. Doch das Wasser will einfach nicht weichen. Wann die junge Familie wieder einziehen kann, bleibt unklar.

Essen: Auf Umzug folgt die Katastrophe

Gerade einmal drei Wochen ist es her, dass die dreiköpfige Familie, bestehend aus den beiden Eltern und dem zweijährigen Sohn, in das neu gekaufte Haus im Rüpingsweg in Essen-Überruhr eingezogen ist. Alles schien gut: Heiligabend und Silvester konnten im neuen Eigenheim gefeiert werden. Doch am Mittwoch (3. Januar 2024) sollte sich das Blatt wenden. Mit den Regenfällen stieg die Hochwassergefahr und es wurde eine Unwetterwarnung ausgesprochen. Die neuen Bewohner des Hauses besorgten sich Sandsäcke, um ihr neues Zuhause zu schützen. Doch dann ging alles recht flott“, wie die Mutter gegenüber DER WESTEN berichtete.

Gegen 20:30 Uhr wurden die Sandsäcke ausgelegt, doch kurze Zeit später war das Haus bereits voll Wasser. Am Donnerstag standen die Einsatzkräfte der Feuerwehr nach einem Anruf bereits vor der Tür und setzten alles daran, das inzwischen brusthohe Wasser abzupumpen. Sie halfen, Möbel, Couch und Co. in den ersten Stock zu tragen und unterstützten die junge Familie, wo sie nur konnten. Doch fast vergeblich: Bis heute will das Wasser einfach nicht weichen.

Seit dem großen Unwetter steht das neu gekaufte Haus im Rüpingsweg in Essen-Überruhr im Erdgeschoss unter Wasser. Foto: Privat

Bahndamm hätte helfen sollen

Zwischen dem Haus im Rüpingsweg und der Ruhr liegt zunächst noch das Grundstück der Wassergewinnung Essen und dann der Bahndamm, auf welchem normalerweise die S9 fährt. Es gibt ein Abwasserrohr, welches Regenwasser über das Grundstück durch den Damm zur Wassergewinnung ableitet. Doch so ganz funktionieren tut das nicht: „Laut Feuerwehr kommt jetzt aber Wasser durch das Rohr zu uns rüber. Wie das sein kann, bisher ist das laut den Anwohnern noch nie passiert, kann uns keiner beantworten“, berichtet die Familie. Selbst die Nachbarn, die teilweise seit über 50 Jahren im Rüpingsweg wohnen, haben es noch nie erlebt, dass das Wasser auf diesem Weg alles überschwemmt.

„Ich kann nicht wütend auf die Natur sein“

Trotz der schlimmen Schicksalswendung bleibt die dreiköpfige Familie gefasst. „Ich kann nicht wütend auf die Natur sein“, äußerte sich die Mutter gegenüber der Redaktion von DER WESTEN. Schließlich wusste die Familie, dass ihr neues Eigenheim in einem Überschwemmungsgebiet liegt und Hochwasser keine Seltenheit ist. Doch dass es so weit gekommen ist, damit konnte nun wirklich keiner rechnen. Doch mehr darüber wissen tut scheinbar niemand. „Leider sind Feuerwehr und THW aber wohl machtlos, solange nicht geklärt ist woher und warum das Wasser immer wieder nachkommt“, erzählt uns die Familie. Doch trotz vieler Nachforschungen und Telefonate will niemand so recht für das Problem zuständig sein.

Vorübergehend wohnen die drei nun bei den Schwiegereltern. Aber zu dritt in einem kleinen Zimmer zu wohnen, das ist natürlich keine Dauerlösung. „Unser Sohn fragt, warum unser Haus schwimmt.“ Natürlich kann ein Zweijähriger die Situation nicht ganz verstehen. Obwohl sich Oma und Opa rührend um ihren Enkel kümmern, will die Familie einfach so schnell wie möglich wieder zurück in ihr neues Zuhause.

Doch das geht leider nicht, solange das Wasser noch steht. Wie es weitergehen soll, weiß noch niemand. „Wann wir ins Haus können und wie groß der Schaden sein wird, ist aktuell genauso offen wie die Frage danach, wer verantwortlich ist, wer zuständig ist, oder wer uns wirklich helfen kann.“ Das Hochwasser sorgte bei dem jungen Familienglück für eine riesige Katastrophe.

Auf Nachfrage der Redaktion bei den betreffenden Stellen gab es bislang noch keine Rückmeldung.