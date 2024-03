Essen: Top-Modegeschäft plötzlich verschwunden – trifft es auch Limbecker Platz, Centro, Ruhr Park?

Eine Entwicklung bei einer weltbekannten Top-Modemarke gibt den Kunden Rätsel auf. Nicht nur in Essen, sondern auch in anderen deutschen Großstädten verschwinden plötzlich Filialen von der Bildfläche. Was ist da los?

+++ Limbecker Platz in Essen: Kunden wollen endlich kostenlos parken – Betreiber mit klarer Ansage +++

Die Rede ist von dem international aktiven Bekleidungsriesen Esprit. Das Unternehmen muss ausgerechnet auf seinem Heimatmarkt Deutschland eine deutliche Schrumpfung seines Filialnetzes hinnehmen. 40 bisherige Esprit-Geschäfte laufen plötzlich nicht mehr unter diesem Namen. So auch das am Hauptbahnhof in Essen.

Essen: „Esprit“ am Hauptbahnhof heißt plötzlich anders

Laut der „Rheinischen Post“, die Informationen aus dem Umfeld des Unternehmens und seines Franchise-Partners PTH Group gesammelt hat, schließt die PTH Group ihre Esprit-Filialen. Eine offizielle Mitteilung gibt es bisher nicht, jedoch deutet vieles darauf hin, dass die ehemaligen Esprit-Läden nun unter dem Namen „Catches“ mit neuen Warenangeboten eröffnet werden. Auch der Esprit-Store am Hauptbahnhof Essen wurde bereits auf „Catches“ umgeflaggt. Genauso sieht es am Düsseldorfer Hauptbahnhof aus. Dort suchen Kunden jetzt vergeblich nach Esprit-Produkten, sondern stoßen auf andere Mode-Marken. Ähnliche Meldungen gibt es auch aus anderen Teilen Deutschlands.

+++ Centro Oberhausen: Beliebter Laden plötzlich weg? Jetzt ist klar, was dahinter steckt +++

Zum Hintergrund: Esprit betreibt nur einen Teil seiner Stores selbst. Hunderte andere Standorte werden von Franchise-Partnern geführt. Einer davon ist die erwähnte PTH Group. Und die steigt nun offenbar aus dem Vertrag aus.

Franchise-Partner flaggt um auf „Catches“

Details dazu, weshalb die Kooperation mit Esprit aufgelöst wurde und ob schlussendlich alle 42 von PTH Group betriebenen Geschäfte zu „Catches“ umgewidmet werden, sind noch nicht bekannt. Denkbar, aber nicht bestätigt ist ein Zusammenhang zu der insgesamt sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage des Esprit-Konzerns. Dieser musste in den vergangenen Monaten und Jahren weltweit Filialen schließen, sich sogar teilweise aus Ländern komplett zurückziehen.

Nicht nur in Essen, sondern in ganz NRW sind Esprit-Stores verbreitet. Es gibt sie zum Beispiel im Limbecker Platz in Essen, im Centro Oberhausen, im Ruhr Park Bochum, in der Dortmunder Thier-Galerie, in Mülheim-Kärlich (Outlet), in Recklinghausen… Werden auch diese Stores schon bald von der Bildfläche verschwinden?

Mehr News:

Ganz klar ist das nicht, solange sich die Unternehmen nicht äußern. Doch es deutet sich an, dass die Stores in den großen Einkaufszentren unter dem Namen „Esprit“ erhalten bleiben, da diese von dem Modekonzern direkt betrieben werden. So zitieren zum Beispiel die „Ruhr Nachrichten“ den Center-Manager der Thier-Galerie mit der Aussage, dass „Esprit“ in dem Einkaufszentrum nicht von der PTH Group betrieben werde und somit keine Schließung oder Änderung in Sicht sei. Gleiches dürfte für das Centro, den Ruhr Park und den Limbecker Platz in Essen gelten.

Das Outlet in Mülheim und der Shop in Recklinghausen hingegen gehören zu PTH – und könnten daher schon bald mit dem Namen „Catches“ für irritierte Kunden sorgen.