Essen: Frau erlebt Traumatisches auf offener Straße – „Ich suche einen Engel“

In Essen kam es zu einer herzergreifenden Geschichte. Eine Frau erlebt auf offener Straße wohl einen der schlimmsten Momente, die man sich vorstellen kann. Doch sie ist nicht allein, denn eine unbekannte Frau springt ihr zur Seite.

Steigende Preise, Klimawandel oder persönliche Schicksale: Jeder Mensch hat seine eigenen Ängste und Nöte, die ihn beschäftigen und bewegen. Da verliert man schnell seine Mitmenschen in aller Eile aus dem Blick. Das ist auch in Essen oft der Fall.

Essen: Frau bekommt Horror-Nachricht – doch SIE steht ihr bei

Nun zeigt ein Ereignis aus Essen, dass es auch anders geht. Dass es noch Menschen gibt, die hinschauen und anderen, teils wildfremden Personen eine Stütze sind und dafür noch nicht einmal ein Danke erwarten.

Eine Frau schildert auf Facebook den wohl schwärzesten Tag im Leben ihrer Mutter. Diese war gerade einkaufen, machte sich daran in ihr Auto zu steigen, als sie eine der wohl schlimmsten Nachrichten erhält, die man sich vorstellen kann.

Frau erfährt ausgerechnet HIER vom Tod ihres Mannes

Denn plötzlich klingelt das Telefon und eine Stimme am anderen Ende muss ihr schweren Herzens den Tod ihres geliebten Ehemannes mitteilen. Selbstredend, dass diese Horror-Nachricht nicht ungeschehen an der Frau vorbeigeht. Sie bricht komplett zusammen. In ihrer schwärzesten Stunde ist sie mutterseelenallein – und das auch noch in aller Öffentlichkeit.

Doch wirklich allein ist sie nicht. Eine junge Dame, Mitte 20, springt ihr zur Seite und gibt ihr den in diesem Moment so nötigen Halt und Unterstützung. Selbstlos soll sie die ihr so vollkommen fremde Frau getröstet und in den Arm genommen haben. Bis ihr Sohn dazu kam, habe sie sich rührend um die am Boden zerstörte Witwe gekümmert.

Suche nach dem „weiblichen Engel“ gestartet

Nun macht die Tochter im Namen ihrer Mutter einen Aufruf auf Facebook: „Ich suche einen weiblichen Engel.“ Denn es ist der Frau eine Herzensangelegenheit, sich bei ihrer Trösterin noch einmal zu bedanken. Von dem Tod ihres geliebten Mannes am Boden zerstört, hatte sie vollkommen vergessen, sich bei ihr zu bedanken.

Das möchte sie jetzt nachholen, doch leider hat sie weder den Namen der jungen Frau noch ihre Adresse zuvor in Erfahrung gebracht. Deshalb jetzt der Aufruf auf Facebook. Bleibt zu hoffen, dass sie noch die Chance erhält, sich bei ihrem persönlichen Engel zu bedanken.