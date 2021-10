Essen, Duisburg, Mülheim: Bahnausfälle im Ruhrgebiet! Hier müssen Pendler umplanen

Wer hat in den Ruhrgebiets-Städten das Sagen? Wir stellen die Oberbürgermeister im Pott vor.

Pendler im Ruhrgebiet – aufgepasst!

In der kommenden Woche wird es für Pendler, die aus oder nach Essen, Duisburg oder Mülheim kommen, zu gravierenden Umstellungen kommen. Daher sollten Betroffene in Essen, Duisburg und Mülheim im Idealfall umplanen oder zumindest wissen, was auf sie zukommen wird.

Essen, Duisburg, Mülheim: Bahnausfälle im Ruhrgebiet! Achtung, Pendler bald umplanen

Betroffen ist zum einen die S1. Wegen Brückenarbeiten wird es in den Nächten vom 4. bis zum 11. Oktober zum Haltausfall in Mülheim-Styrum in Fahrtrichtung Duisburg kommen. Zwischen Mülheim Hauptbahnhof und Styrum pendeln Taxis im Schienenersatzverkehr.

Pendler müssen sind in Essen, Duisburg und Mülheim auf einiges gefasst machen. (Symbolfoto) Foto: Fabian Strauch/dpa

In der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober kommt es zudem in Fahrtrichtung Duisburg/Solingen zu Halteausfällen in Essen-West, Essen-Frohnhausen und Mülheim-Styrum. Auch hier werden als Ersatz Taxis zwischen Essen-Hauptbahnhof und Mülheim-Styrum pendeln.

------------------------

Das ist der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR):

Gebiet des Nahverkehrsanbieter erstreckt sich über das Ruhrgebiet, den Niederrhein, Teile des Bergischen Landes sowie Düsseldorf

Im Norden grenzt er an den Westfalentarif (WT), im Süden an den Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) und den Aachener Verkehrsverbund (AVV) und im Westen an die Niederlande

Nach eigenen Angaben ist der VRR der einwohnerstärkste Verkehrsverbund und größter Nahverkehrs-Ballungsraum in Europa

------------------------

Das war es aber noch nicht, denn auch der Rhein-Ruhr-Express ist betroffen und wird vom 11. Oktober bis zum 22. Oktober jeweils einmal pro Stunde zwischen den Hauptbahnhöfen Solingen und Duisburg ausfallen. Pendler sollen eine andere Fahrt nehmen, die früher oder später startet.

Auch der RE2 wird wegen Stützmauerarbeiten vom 8. bis zum 15. Oktober andere Fahrzeiten haben als gewöhnlich. Betroffen ist die Strecke zwischen Düsseldorf und Duisburg/Mülheim.

Essen, Duisburg, Mülheim: Bahnausfälle auch mit Ziel Aachen

--------------------------

Mehr News aus dem Ruhrgebiet:

++ Essen: Ärger in Altenessen! „Da bricht man sich ja alle Knochen!“ ++

++ Duisburg zeigt Gänsehaut-Film – und die Anwohner flippen aus: „Träne floss!“ ++

++ Dortmund: Katzen-Drama! 18 Tiere sind plötzlich verschwunden – eine Spur lässt Schreckliches vermuten ++

--------------------------

Wer von Essen nach Aachen mit der RB33 fährt, sollte aufpassen, denn am 6. Oktober wird sie nicht in Essen-West halten. Fahrgäste sollen bis Mülheim-Hauptbahnhof fahren und von dort einen Zug der Gegenrichtung nach Essen-West nutzen. Wer von Essen-West fahren will, soll zum Essener Hauptbahnhof fahren und dort in den Zug der Linie RB33 einsteigen.

--------------------------

Weitere Top-Themen:

++ Die Reimanns: RTL2 lässt Bombe platzen – jetzt ist es offiziell ++

++ Edeka, Rewe und Co.: Bier wird deutlich teurer – diese Sorten sind betroffen ++

--------------------------

Wie immer gilt: Im Zweifel nochmal kurzfristig den Bahn-Plan checken! (mg)