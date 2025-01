„Essen diese“: Plötzlich flattert die Anzeige herein – „Unfassbar“

Ja, Frohes Neues! Frisch zum Jahreswechsel ist bei dem Essener Kollektiv „Essen diese“ ein gerichtliches Schreiben in den Briefkasten geflogen. So hat man das Duo doch tatsächlich angezeigt.

Dabei geht es darum, was sich Mitte Dezember 2024 auf dem Dach vom Hotel „Handelshof“ direkt gegenüber dem Essener Hauptbahnhof abgespielt hat. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion hatten bisher Unbekannte ein Banner dort aufgehängt und dabei das Dach beschädigt. Der Verdacht fiel sehr schnell auf die „Essen diese“-Aktivisten.

„Essen diese“ kassiert Anzeige

Das Aufhängen des Banners mit der Aufschrift „Diese oder Watt“ sowie die Beschädigung von Dachziegeln wird dem Duo von „Essen diese“ vorgeworfen. Diese Anzeige flatterte als Neujahrsüberraschung bei den beiden ins Haus.

Auch interessant: „essendiese“ und „257ers“ hauen neue Essen-Hymne raus – Schalker bekommen ihr Fett weg!

Dabei geht es um eine Guerilla-Aktion, die am 18. Dezember zwischen Mitternacht und 9 Uhr morgens stattgefunden haben soll. Unter dem großen Essen-Schriftzug auf dem Dach des Handelshofs hatte zuletzt der leuchtende Schriftzug „Die Folkwangstadt“ geprangt, nachdem dort 70 Jahre lang „Die Einkaufsstadt“ stand. Nachdem die Stadt diesen entfernen ließ, verblieb an dieser Stelle ein Loch, dass man wohl füllen wollte.

„Essen diese“ – oder watt?

Das Aktivisten-Duo aus Vogelheim verfolgt seit geraumer Zeit das Ziel, „Essen nach vorne (zu) bringen – insbesondere in sozialen und kulturellen Belangen“, gibt das Team auf der offiziellen Instagram-Seite an. Schon lange hatten die zwei gefordert, dass über dem Handelshof ein repräsentativer Schriftzug für die Stadt prangen sollte. Da dieser das Erste ist, was die meisten vom Hauptbahnhof kommenden Besucher sehen, kein nichtiges Anliegen.

Ende 2023 hatte eine Umfrage der Stadt ergeben, dass keiner der Vorschläge (darunter auch „Die Folkwangstadt“) erwünscht war. Etwa 70 Prozent hatten dafür gestimmt. Allerdings wurde der Schriftzug erst im Dezember entfernt. Mit vereinten Kräften der über 100.000 Follower hatte man eine Petition gestartet, dass der neue Schriftzug nun „Essen diese“ lauten solle – allerdings ohne Erfolg.

++ Mehr dazu hier: Essen: Gewaltige Änderung mitten in der City – „Wen wollt ihr eigentlich verarschen?“ ++

„Essen diese“ erhält Rückhalt von Fans

Das dürfte wohl auch der Grund für die Guerilla-Aktion gewesen sein, die von dem Kollektiv und seinen zahlreichen Followern natürlich sehr gefeiert wurde. Allerdings musste das Banner schlussendlich wieder abgenommen werden und jetzt folgt die Retourkutsche. „Unfassbar“, kommentiert ein Nutzer die Anzeige. „Wie können die wissen, dass ihr das gemacht habt? Das sind üble Unterstellungen“, findet er. Und auch andere munkeln, das Hotel wolle sich jetzt auf Kosten der Aktivisten das Dach reparieren lassen.