Essen: Alarm im Cinemaxx – jetzt kommen diese brisanten Details ans Tageslicht

Essen. Nach der Reizgas-Attacke im „Cinemaxx“- Kino in Essen am Samstagabend gibt es nun neue Details zu den Hintergründen.

Gegen einen 25-Jährigen wird nun seitens der Polizei Essen ermittelt.

Polizei Essen ermittelt nach Reizgas-Attacke gegen 25-Jährigen

Denn dieser hatte laut Polizei nicht wie zuerst gedacht freiverkäufliches Tierabwehrspray dabei, sondern eine verbotene Reizgas-Variante.

Dadurch sind 17 Menschen verletzt worden, einige von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Das Reizgas sei explizit dafür gedacht, Menschen außer Gefecht zu setzen und falle damit unter das Waffengesetz.

Nach der Reizgas-Attacke im „Cinemaxx“- Kino in Essen gibt es nun neue Details zu den Hintergründen. Foto: imago images/vmd-images

Hat der Mann im Cinemaxx in Essen aus Notwehr gehandelt?

Klar ist allerdings noch nicht, ob der 25-Jährige aus Notwehr gehandelt hat. Denn eine Gruppe von fünf Jugendlichen soll den Mann zuvor angegriffen haben.

Der Kinobetreiber behält sich nun rechtliche Schritte vor. Denn so oder so war das Spray nicht erlaubt an öffentlichen Plätzen. Der Mann wird sich deswegen juristisch verantworten müssen.

Was genau geschehen ist, das liest du >>> hier. (fb)