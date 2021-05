Essen: Feuerwehreinsatz am Allee-Center!

Ein Müllcontainer am Alle-Center in Essen fing Feuer.

Essen. Als ein Container am Allee-Center in Essen Feuer fing, musste die Feuerwehr zu einer Löschaktion anrücken.

Das Einkaufszentrum in Essen musste von mehreren Einsatzkräften vor einem Feuer bewahrt werden.

Essen: Feuer im Bereich der Warenannahme

Die Beamten der Feuerwehr eilten zu dem Einkaufszentrum in Altenessen. Dort hat am Sonntagmittag der Müll in einem Container Feuer gefangen. Davon war vor allem der Bereich an der Warenannahme des Centers betroffen.

Ein Müllcontainer am Alle-Center in Essen fing Feuer. Foto: Justin Brosch

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Die Einsatzkräfte mussten die Tonne mit einem Spezialfahrzeug aus der Halle befördern. Anschließend konnte der brennende Unrat gelöscht werden.

Während der Aktion kam es zu einer Rauchentwicklung, die sich im Innenraum des Allee-Centers allerdings kaum bemerkbar machte. Die Feuerwehr führte dort auch Messungen auf Schadstoffe durch, die jedoch unbedenklich waren.

Die Winkhausstraße war auf Höhe des Allee-Centers für etwa eine Stunde gesperrt. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. (neb)