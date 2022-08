Essen: Brand in beliebter Sauna – für männliche Gäste wird's besonders unangenehm

Ein heftiger Brand wurde für Besucher einer Sauna in Essen zum Horror!

Die Feuerwehr Essen musste am Donnerstagabend (18. August) wegen eines Feuers ausrücken, das es in sich hatte. Im Innenbereich einer beliebten Therme loderten plötzlich Flammen. Das ist bislang zu dem Brand bekannt.

Essen: Mitarbeiter starten erste Löschversuche

Wer in die Therme geht, erwartet in der Regel nur eines: Sich schön entspannen zu können. Bei Temperaturen bis zu 85 Grad kommen viele nicht nur ordentlich ins Schwitzen, sondern können auch richtig schön die Seele baumeln lassen.

So aber nicht am Donnerstagabend! Denn in der Grugapark-Therme in Essen-Rüttenscheid war gegen 20.35 Uhr plötzlich im Innenbereich an einer Sauna ein Feuer ausgebrochen. Die Mitarbeiter hatten die Feuerwehr alarmiert und indes versucht, die Flammen mit einem Feuerlöscher und einem Wasserschlauch selbst in den Griff zu bekommen, berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Den Saunabereich hatten sie evakuiert.

In Essen war ein schwerer Brand in einer beliebten Therme ausgebrochen.

Als die Feuerwehr eintraf, war der Brand noch nicht gelöscht. Um das Feuer zu stoppen, mussten die Kameraden einen Teil der Deckenverkleidung entfernen. Doch vor allem die Rauchentwicklung in einer Umkleide wurden zum großen Problem.

Essen: Sauna-Besuch wird für männliche Gäste zum Alptraum

Nur die Frauen konnten zunächst an ihre Spinde, um sich wieder anzuziehen. Für die Männer war es weniger angenehm: Die mussten indes halbnackt im Bereich des Solobeckens warten, denn die Entrauchung der Männerumkleide wurde zu einer heiklen Angelegenheit.

Als sogenannter gefangener Raum konnte der Rauch nicht einfach durch ein Fenster oder eine Lüftung entweichen. Stattdessen musste die Feuerwehr spezielle Hochleistungslüfter einsetzen.

Essen: Therme bleibt auf unbestimmte Zeit geschlossen

Die Löscharbeiten dauerten bis kurz vor Mitternacht an. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen aus Rüttenscheid, Borbeck und Mitte sowie der Freiwilligen Feuerwehr Margarethenhöhe im Einsatz.

Wie die Betreiber der Grugapark-Therme am Freitag (19. August) auf ihrer Website mitteilen, bleibt sie auf unbestimmte Zeit erst einmal geschlossen. Alle Veranstaltungen müssen abgesagt werden.

Bei dem Brand in der Therme in Essen wurde eine Person leicht verletzt. Die Ursache des Feuers ist bislang noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (lim)