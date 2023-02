Essen: Bombendrohung gegen Gesamtschule ++ Gebäude komplett geräumt!

Bombendrohung gegen eine Schule in Essen!

An der Gesamtschule Bockmühle in Essen-Altendorf ging am Donnerstagmorgen (16. Februar) per Telefon eine anonyme Bombendrohung ein. Das bestätigte die Polizei Essen auf Nachfrage von DER WESTEN.

Essen: Bombendrohung gegen Gesamtschule

Gegen 8 Uhr sei die Polizei Essen zum Einsatz auf das Gelände der Gesamtschule Bockmühle ausgerückt. Nach Rücksprache mit der Schulleitung sei man zu dem Entschluss gekommen, das Gebäude komplett zu räumen. Um 9.20 Uhr wurden alle Schüler nach Hause geschickt, teilte die Schule auf ihrer Internetseite mit. „Für heute entfällt der Unterricht.“

Mehr News:

Die Polizei wartete die Räumung ab, entschloss sich jedoch dazu, keine Durchsuchung des Schulgebäudes durchzuführen. Selbstverständlich nehme man die Drohung jedoch ernst, so ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen laufen bereits.