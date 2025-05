Essen: Bombendrohung an Schulen ++ Auch andere NRW-Städte betroffen

Alarm in Essen am Freitagmorgen (23. Mai). Wie ein Sprecher der Polizei Essen auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte, hat es Bombendrohungen gegen mehrere Schulen im Stadtgebiet gegeben.

Die Polizei Essen rückte nach den Droh-Mails zu mehreren Bildungseinrichtungen aus. Welche und wie viele Schulen betroffen sind, war zunächst unklar. Der Polizeisprecher teilte mit, dass Droh-Mails nicht nur in Essen, sondern auch in vielen anderen Kommunen in NRW eingegangen sind.

Bombendrohung an Schulen in Essen und NRW

Demnach handelt es sich um Droh-Mails mit ein und demselben Inhalt. „Der Wortlaut war in allen Fällen identisch“, erklärte der Essener Polizeisprecher im Gespräch mit DER WESTEN. Kurz vor Schulbeginn gingen am Freitagmorgen entsprechende Meldungen aus den Schulen bei der Polizei Essen ein.

Danach erhielt die Polizei Essen Kenntnis davon, dass die Bombendrohung nicht nur an Schulen in Essen, sondern auch an andere Institutionen in NRW verschickt worden war.

Findet der Unterricht an Essener Schulen statt?

Nach einer ersten Gefahreneinschätzung sollte der Unterricht trotz der Bombendrohung an den betroffenen Schulen zunächst stattfinden. Es sei allerdings nicht ausgeschlossen, dass Schulleiter und Schulleiterinnen in Absprache mit ihren Vorgesetzten in den NRW-Schulbehörden noch zu einem anderen Schluss kommen.

Nach Angaben der „WAZ“ soll eine Droh-Mail unter anderem am Burggymnasium in der Innenstadt eingegangen sein.

Die Bombendrohung ging unter anderem am Burggymnasium in Essen ein. Foto: Justin Brosch

Gleiches gelte für das Don Bosco Gymnasium in Borbeck. An beiden Schulen solle der Unterricht stattfinden. Schulleiter Jens Bette findet gegenüber der „WAZ“ deutliche Worte >>>