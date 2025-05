Bombendrohung auf Mallorca – Schule in Alarmbereitschaft

In Son Ferriol, einem Vorort von Palma de Mallorca, hat ein Vorfall für Aufregung gesorgt. Am frühen Donnerstagmorgen (8. Mai) wurde die Polizei hier zu einem Einsatz gerufen. Schüler einer Schule hatten etwas Erschreckendes entdeckt, woraufhin die Schulleitung sofort die Polizei informierte.

Die Schule „Sant Antoni Abat“ blieb zunächst geschlossen. Die Behörden gingen auf Nummer sicher. Zuvor war ein ominöser Zettel aufgetaucht, der auf eine mögliche Gefahr hindeutete.

Bombendrohung sorgt für Angst

Gegen 7 Uhr am Morgen entdeckten Schüler an der Schule in Son Ferriol auf Mallorca einen Zettel mit einer Drohung, berichtet die „Ultima Hora“. Auf Spanisch stand dort geschrieben: „Un explosivo ha sido establecido. Detonará en X tiempo, buena suerte“, was übersetzt ins Deutsche bedeutet: „Ein Sprengsatz wurde platziert. Er wird in X Zeit detonieren, viel Glück.“ Eine Bombendrohung, die die Schulleitung zu sofortigem Handeln zwang und Schülern, Eltern und Schulpersonal wohl einen gehörigen Schrecken einjagte.

+++ Mallorca: Taschendieb beklaut Deutschen – Vierjährige wird zur Heldin +++

Sofort alarmierte man die Polizei und sperrte aus Sicherheitsgründen das gesamte Gelände der Schule auf Mallorca. Die Polizeibeamten rückten aus und durchsuchten akribisch jeden Winkel des Schulgeländes samt der Gebäude.

Mallorca: Glück im Unglück

Schon kurze Zeit später konnten die Beamten jedoch Entwarnung geben. Laut „Ultima Hora“ wurde kein Sprengstoff in der Schule auf Mallorca gefunden, es handelte sich also vermutlich um einen Fehlalarm oder einen üblen Scherz. Eine Evakuierung war deshalb zwar gar nicht notwendig, dennoch bleibt der reguläre Schulbetrieb vorerst unterbrochen.

Mehr News:

Spanische Medien berichten, dass die Polizei auf Mallorca nun die Ermittlungen aufgenommen habe. Der Verfasser des Zettels sei bisher noch unbekannt. Die Behörden gehen von einer gezielten Falschmeldung aus. Der Vorfall hat an der Schule für erhebliche Beunruhigung gesorgt und Eltern, Schüler als auch Lehrer stark erschüttert.