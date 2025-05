Essen: Reihenweise Bäckereien und Konditoren schließen – DAS sind die traurigen Gründe

Ein gemütliches Wochenende ohne frische Brötchen und leckeres Brot vom Bäcker oder Konditor in Essen? Für viele Naschkatzen dürfte das kaum vorstellbar sein. Die Backware ist bei vielen nicht nur zum Frühstück ein Must-have, sondern auch zum Abendessen. Auch der ein oder andere Kuchen kommt bei einem Abstecher in der Bäckerei oder der Konditorei mit nach Hause.

Schließlich darf man sich auch abseits von Geburtstagen etwas Süßes gönnen. In Essen wird die Auswahl allerdings geringer, denn immer mehr Bäckereien und Konditoreien schließen. Kürzlich hat es auch das Kötter in Rüttenscheid getroffen. Aber warum machen sie plötzlich dicht?

Essen: Deshalb schließen Bäckereien und Konditoreien

Nach Angaben der „WAZ“ gibt es für die Schließungen der Bäckereien und Konditoreien in Essen mehrere Ursachen. Zum einen soll es an den regelmäßigen Kontrollen liegen, die vom Amt durchgeführt werden. Dabei tun Mitarbeiter beispielsweise so, als wollen sie lediglich ihren Einkauf tätigen, bevor sie im Anschluss den Kassenbon überprüfen.

Denn „außer-Haus-Verkauf wird anders besteuert, als wenn der Kunde vor Ort im Betrieb verzehrt“, erklärt Bäckermeister Stefan Holtkamp (60) der Bäckerei Holtkamp gegenüber der Zeitung. Bei einer Mitnahme sind es sieben Prozent, bei einem Verzehr vor Ort 19. Auch beim Kaffee-Kauf kann es zu Unterschieden kommen. Unterläuft Bäckern und Konditoren aus Essen ein Fehler, drohen fiese Bußgelder.

Diese Nachteile bietet der Job

Doch nicht nur dahingehend werden Bäcker und Konditoren in Essen kontrolliert. Viele Menschen zahlen nach wie vor mit Bargeld anstatt mit Karte. Was an sich zunächst legitim klingt, kann allerdings zu Problemen führen. „Ab 10.000 Euro schreibt das Geldwäsche-Gesetz vor, dass Sie die Einnahmen auch belegen müssen“, erklärt Holtkamp. Dementsprechend müssen alle Bons gescannt werden. Und das kann ziemlich nervig sein!

Der Nachwuchsmangel macht Bäckereien und Konditoreien in Essen ebenfalls zu schaffen. „Viele junge Leute wollen Influencer werden, die legen ihr Smartphone während der Arbeitszeit nie weg“, erklärt Patricia Silberbach, Geschäftsführerin der Sprenger-Konditorei-Betriebe der Zeitung. Sie bekomme kaum noch Azubis oder Konditoren.

Essen: Steigende Kosten sorgen für Probleme

Hinzu kommen Preiserhöhung für Energie und Lebensmittel-Rohstoffe und Kunden, die trotzdem noch fragen, warum die Ware teurer geworden ist. Was die Experten sonst noch über die Lage sagen und welche Bäckereien und Konditoreien noch geschlossen haben, liest du hier in dem Artikel der „WAZ“.