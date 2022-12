Essen: Weltkriegsbombe im Nordviertel entdeckt – Einschränkungen im Zugverkehr

Bombenfund in Essen! Im Rahmen von Sondierungsarbeiten wurde am Montag (12. Dezember) ein Blindgänger in der Herzogstraße in Höhe der Hausnummer 1 im Nordviertel von Essen gefunden.

Die britische Fünf-Zentner-Bombe wird noch am Montag entschärft. In unserem Blog halten wir dich auf dem Laufenden.

Montag, 12. Dezember

14.00 Uhr: Wie die Stadt bekanntgibt, werden alle Gebäude im Umkreis von 250 Metern um die Fundstelle bis zum Ende der Entschärfung evakuiert. Solltest du dich im Umkreis von 250 Metern bis 500 Meter befinden, solltest du dich während der Entschärfung in Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt liegen.

Alle Anwohner aus dem inneren Kreis müssen ihre Häuser wegen der Entschärfung der Bombe verlassen. Foto: Stadt Essen

Eine Betreuungsstelle für die evakuierten Personen wird im ehemaligen St. Vincenz Krankenhaus in der Von-Bergmann-Straße 2 eingerichtet. Der Zugang erfolgt über die Grabenstraße und wird ausgeschildert.

Weitere Nachrichten:

Auch Passagiere des öffentlichen Nahverkehrs und Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Inwiefern genau, ist noch nicht bekannt. Ortskundige Autofahrer sollen den Bereich am Besten weiträumig umfahren.