Essen: Bombe nahe A52 gefunden ++ Entschärfung noch heute ++ Autobahn wird gesperrt

Essen: Eine Fünf-Zentner-Bombe wie diese wurde am Montag nahe der A52 gefunden. (Archivbild)

Essen. Bombenfund am Montagmorgen in Essen nahe der A52.

Wie die Stadt Essen mitteilte, wird die Bombe aus dem 2. Weltkrieg noch am Montag gesperrt. Hunderte Menschen im Stadtteil Bergerhausen müssen deshalb ihre Häuser verlassen.

Auch die A52 muss vorübergehend gesperrt werden. Auch eine Schule ist betroffen.

Bombe in Essen nahe A52 gefunden – Entschärfung noch heute

Der britische Fünf-Zentner-Blindgänger ist am Montag bei Sondierungsarbeiten an der Bergerhausener Straße in Essen-Bergerhause gefunden worden.

Anwohner im inneren Kreis von 250 Metern rund um die Fundstelle an der Hausnummer 17 müssen ihre Wohnungen verlassen. Im Umkreis von 500 Metern rund um die Fundstelle, sollen sich Anwohner während der Entschärfungen in Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt liegen.

Im Inneren Kreis müssen die Anwohner ihre Häuser verlassen. Foto: Stadt Essen

In diesem Bereich liegt auch die A52.

14.25 Uhr: Neue Details zur A52-Sperrung

Wie die Stadt nun mitteilt, wird der Abschnitt der 52 in Fahrtrichtung Dortmund ab der Ausfahrt Essen-Süd gesperrt. Der Verkehr wird dort über die A40 umgeleitet. Am Autobahndreieck Essen-Ost wird die Auffahrt auf die A52 in Richtung Düsseldorf gesperrt.

Die Autobahn-Auffahrt Essen-Bergerhausen in Fahrtrichtung Düsseldorf bleibt jedoch frei. Wann die Autobahn gesperrt wird, hängt von dem Ende der Evakuierungsmaßnahmen ab.

14.20 Uhr: Erste Evakuierung beendet

Der erste Evakuierungsdurchgang ist bereits abgeschlossen. Somit ist der innerer Kreis nun zugezogen. Danach folgte der äußerer Kreis

13.48 Uhr: Evakuierung gestartet

Derweil hat die Stadt mit der Evakuierung des Gebiets begonnen. Dazu sind zur Zeit 167 Kräfte vor Ort.

13.45 Uhr: Schule betroffen – Unterricht beendet

Auch eine Schule ist von der Evakuierung betroffen: Die Elas-Brändström Realschule hat ihren Unterricht nach Angaben der Stadt - je nach Klasse - vorzeitig beendet, berichtet die Stadt.

13.41 Uhr: Du hast Fragen zur Entschärfung? Dafür hat die Stadt ein Bürgertelefon eingerichtet. Die Nummer lautet: 0201 / 123-8888.

13.33 Uhr: Zeitpunkt der A52-Sperrung unklar

Ein genauer Zeitplan für die Entschärfung steht noch nicht fest. Zunächst müssen alle Anwohner evakuiert werden. Deshalb kann auch noch keine Aussage darüber getroffen werden, wann die A52 gesperrt wird.

13.26 Uhr: Wer nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommen kann, wird im Franz-Sales-Haus an der Steeler Straße versorgt. Dort wird eine Betreuungsstelle für evakuierte Personen eingerichtet. Die Ruhrbahn hat einen Shuttlebus eingerichtet, der von der Bergerhausener Straße, Ecke Havelring dort hin fährt.

13.23 Uhr: Nach Angaben der Stadt Essen müssen 673 Personenihre Häuser verlassen. Im äußeren Kreis sind 1.978 Menschen betroffen. (ak)