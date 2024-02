Essen: Bombe am Hauptbahnhof ist entschärft ++ Reisende können aufatmen

Pendler im Ruhrgebiet brauchten am Mittwoch (21. Februar) starke Nerven. Erst kam es am Vormittag wegen eines tödlichen Unglücks zu Einschränkungen im Zugverkehr zwischen Essen und Oberhausen (mehr dazu hier >>>).

Kurz danach wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs in Essen gefunden. Die Fliegerbombe sollte im Laufe des Tages entschärft werden. Zur Zeit der Entschärfung kam es deshalb zu erheblichen Einschränkungen im Verkehr der Deutschen Bahn. Wir halten dich im Newsblog über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

++ Hier kannst du den Newsblog aktualisieren ++

Essen: Bombe am Hauptbahnhof entdeckt

21.50 Uhr: Die Fünf-Zentner-Fliegerbombe an der Hollestraße in Essen ist endlich erfolgreich entschärft. Rund 4.200 Anwohner mussten am Mittwoch evakuiert werden und den Essener Hauptbahnhof verlassen. Die Züge der Ruhrbahn mussten für fast drei Stunden stillstehen. Auch zwei Auf- und Abfahrten der A40 in Essen mussten voll gesperrt werden. Auch die Zentralbibliothek und die Essener Lichtburg mussten ihren Betrieb am Mittwochabend einstellen.

20.58 Uhr: Die Entschärfung verzögert sich weiterhin, denn noch sollen sich immer noch Personen im Evakuierungsbereich befinden.

20.14 Uhr: Laut der Stadt Essen sollen bereits 45 Personen die Betreuungsstelle am Grillo-Theater aufgesucht haben. Noch ist die Evakuierung nicht beendet.

19.03 Uhr: Die Auf- und Abfahrten der A40 sind gesperrt. Auch der Essener Hauptbahnhof wurde vollständig geräumt.

17.46 Uhr: Die A40 wird ab 19 Uhr gesperrt. Die letzte Ausfahrt vor der Sperrung ist dann die Ausfahrt Essen-Frillendorf. Die A52 in Richtung Düsseldorf bleibt dagegen frei. In Richtung Dortmund wird der Ruhrschnellwegtunnel gesperrt, die letzte Abfahrt ist dann Essen-Zentrum. Mehr dazu liest du hier.

17.20 Uhr: Wie die Stadt Essen gerade bekanntgab, ist nun eine Betreuungsstelle für von der Evakuierung betroffene Anwohner im Grillo-Theater eingerichtet und ab sofort geöffnet.

17.00 Uhr: Wegen der Bombenentschärfung musste auch der Auftritt des Comedian Markus Krebs abgesagt werden. Erfahre hier mehr darüber.

16.15 Uhr: Die Ruhrbahn hat nun bekannt gegeben, welche Tram-, U-Bahn- und Buslinien von der Entschärfung betroffen sind. Genaueres kannst du hier nachlesen <<<.

15.32 Uhr: Wie die Stadt Essen am Mittwochnachmittag (21. Februar) bekannt gab, soll der Essener Hauptbahnhof voraussichtlich ab 19 Uhr geräumt werden. Ab diesem Zeitpunkt werden die Züge der Deutschen Bahn nicht mehr am Hauptbahnhof halten. Pendler müssen sich bereits ab 18.45 Uhr darauf einstellen, dass die Busse und Bahnen der Ruhrbahn nicht mehr am Bahnhof halten werden. Ein- und Ausstieg sei dann nur noch an den Haltestellen Philharmonie, Hirschlandplatz sowie Rathaus Essen möglich.

13.36 Uhr: Im inneren Kreis sind von der Evakuierung rund 350 Personen betroffen. In der Zeit der Entschärfung gilt für etwa 3.800 Bürger luftschutzmäßiges Verhalten.

13.20 Uhr: Der Blindgänger wurde bei Bauarbeiten in der Hollestraße in Höhe der Hausnummer 50 gefunden. Bis zur Entschärfung müssen alle Gebäude im Umkreis von 250 Metern um die Fundstelle evakuiert werden. Betroffen sind neben dem Essener Hauptbahnhof auch die Zentralbibliothek und das Bürgeramt am Gildehof. Im Umkreis von 500 Metern werden die Anwohner gebeten, sich luftschutzmäßig zu verhalten, also Fenster und Türen geschlossen zu halten und die Gebäude nicht zu verlassen.

Für die zu evakuierenden Personen wird eine Betreuungsstelle eingerichtet, um die Versorgung sicherzustellen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Auch die A40 muss während der Entschärfung gesperrt werden.

Der Lageplan zur Evakuierung zum Bombenfund an der Hollestraße in Essen. Foto: Ordnungsamt Stadt Essen

13.09 Uhr: Voraussichtlich wird später die Hollestraße für Autofahrer gesperrt werden müssen.

12.19 Uhr: Die Bombe soll vor dem Ibis-Hotel am Hauptbahnhof gefunden worden sein. Dabei handelt es sich um eine 250-Kilo schwere Bombe.

12.11 Uhr: Auch die Deutsche Bahn warnt bereits vor Einschränkungen im Zugverkehr im Raum Essen Hauptbahnhof. Für die Dauer der Entschärfung soll die Strecke gesperrt werden. Voraussichtlich werden die Linien RE 1 (RRX), RE 2, RE 6 (RRX), RE 14, RE 42, RE 49, RB, 33 sowie die S-Bahn-Linien S1, S 2, S3, S6, S9 betroffen sein.

12.02 Uhr: In Essen wurde im Bereich des Hauptbahnhofes eine Bombe entdeckt. Nach Informationen der Stadt Essen soll diese im Laufe des Tages, voraussichtlich gegen Nachmittag, entschärft werden.