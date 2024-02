Bittere Absage in Essen! Am Mittwoch (21. Februar) freuten sich mehrere Comedy-Fans auf einen Auftritt von Ruhrpott-Kult-Komiker Markus Krebs.

Der Duisburger Witzerzähler sollte am Mittwochabend in der Lichtburg in Essen auftreten – doch daraus wird nichts. Der Grund: Ein Bombenfund!

Markus Krebs muss Auftritt in Essen absagen

In der Nähe des Essener Hauptbahnhofs wurde am Mittwoch (21. Januar) ein Blindgänger gefunden, der noch am selben Tag entschärft werden muss. Wegen der Fünf-Zentner-Bombe muss der Bereich rund um den Bahnhof geräumt werden (>> hier mehr dazu). Und die Lichtburg liegt nun mal wenige Meter vom Hauptbahnhof entfernt.

„Essen, ich muss leider absagen“, verkündete Markus Krebs in seiner Instagram-Story. „Und diesmal tatsächlich bin ich überhaupt nicht Schuld. Es ist keine Krankheit, gar nichts – sondern eine Bombenentschärfung am Hauptbahnhof bei euch. Und da sind die Fluchtwege… äh, da ist nur einer frei und drei braucht man. Alle anderen Straßen sind gesperrt.“ Für die Veranstalter ließ sich der Auftritt unter diesen Bedingungen nicht durchführen.

Nachholtermin steht fest

Doch es gibt bereits einen offiziellen Ersatztermin. Am 29. April 2024 soll der Auftritt in Essen nachgeholt werden. „Ich hoffe, ihr kommt dann alle“, so Krebs. „Wie gesagt: Ich wäre bereit gewesen. Ich hab mich auf euch tatsächlich gefreut… und überhaupt: Ich bin ja auch lustig. Aber das ist natürlich erstmal vorrangig, dass da keiner Schaden mitnimmt.“

Tickets für den Auftritt in der Essener Lichtburg behalten auch für den Nachholtermin ihre Gültigkeit.