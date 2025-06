Vegane Bratwurst auf dem Campingplatz: Der Ärger ist vorprogrammiert

Was gehört zum Campen wie das mobile Klo und Campingstuhl? Richtig, das Grillen. Ein Campingwagen ohne Grill im Kofferraum ist kein vollständiger Campingwagen. Und so haben natürlich auch unsere liebsten TV-Camper, die Fingerhuths und ihre Freunde stets ihr Grillrost an Mann beziehungsweise Frau.

Doch der Trend, und das beweisen die Stars der RTL-Zwei-Campingsoap „Bella Italia“, geht weg vom eigentlichen Grillen. Da muss mehr her. Und so haben sich die Fingerhuths und vor allem ihre Mit-Camper Micha und Jacky überlegt, dass man doch auch die Wurst nun selber machen könne.

Vegane Wurst sorgt für Camping-Zoff

Auf jeden Fall witziger als sie bloß zu kaufen. Wäre da nicht die vegane Wurst. Neben spanischer und deutscher Bratwurst von Hobby-Metzger Micha soll es nämlich auch eine fleischlose Alternative von Jacky geben.

++ Mädchen erlebt ersten Camping-Urlaub: Der Ekel steht ihr ins Gesicht geschrieben ++

Vegane Bratwurst – da sind die Campingfreunde skeptisch. Während sich Nicole Fingerhuth trotz deutlich ablesbaren Unglaubens überzeugen lassen möchte, hat Sascha seine Meinung schon gebildet. „Das kann doch nicht schmecken“, ist sich der Bonner sicher.

Schmeckt besser als gedacht

Doch Jacky lässt sich davon nicht beirren, während die Männer Fleisch würzen, mischen und in Därme verfüllen, schnippelt sie Gemüse, formt dieses mithilfe einiger Zutaten zu Würstchen und verpackt diese anschließend sorgfältig in Alufolie.

++ Kumpels beim Camping: Schon bei ihrer Ankunft lacht der ganze Platz ++

Doch damit war die Sache noch nicht gegessen. „Man munkelt, das sind Würstchen“, wird da gewitzelt. Oder: „Ich habe so ein Zeug noch nie gegessen.“ Doch wie schmecken die Würstchen denn nun? Während die deutsche und die spanische Wurst sehr gut abschneiden. Kommt die vegane Wurst unterschiedlich gut an. Das Fett würde als Geschmacksträger habe zwar gefehlt, hieß es. Sascha Fingerhuth aber war komplett überzeugt: „Hat Jacky super gemacht. Super-lecker. Mein Geschmacksnerv ist getroffen.“

Und das ist doch das Schöne am Campen – hier ist für jeden was dabei.