Kumpels beim Camping: Schon bei ihrer Ankunft lacht der ganze Platz

Sie sind DIE Spaßkanonen der RTL-Zwei-Camping-Doku „Bella Italia – Camping auf Deutsch“ – die Bodensee-Boys Sascha und Dennis. Seit einigen Jahren schon reisen die beiden alljährlich mit dem RTL-Zwei-Kamerateam im Schlepptau nach Italien. Natürlich immer auf den Marina di Venezia. Auf dem größten Camping-Platz Europas genießen die beiden ihren Urlaub, der alles ist, nur nicht gewöhnlich.

Während Sascha und Dennis in der vergangenen Staffel noch ihre Partnerinnen mitgenommen hatten, wird es dieses Mal ein reiner Jungs-Urlaub. Und das sieht man den beiden Camping-Freunden auch an. Ganz entspannt soll der Camping-Urlaub in diesem Jahr werden, mit ausschlafen, ohne große Putz-Orgien. Aber ein bisschen Deko muss ja drin sein.

Camping-Urlaub mit Lach-Garantie

Schließlich ist Saschas Wohnwagen schon zwanzig Jahre alt. Und so schnallen die Jungs kurzerhand ein aufgeblasenes Einhorn-Schwimmtier aufs Dach. Das hat der italienische Platzeinweiser wohl so auch noch nicht gesehen, und muss schon bei der Einfahrt der beiden auf den Marina di Venezia herzhaft grinsen.

Doch dabei soll es nicht bleiben. Überall sorgen die Bodensee-Boys mit ihrem prächtig geschmückten Gefährt für lachende Gesichter und filmende Handys. Besonders als Dennis dann auch noch aufs Dach klettert und standesgemäß auf dem Einhorn gen Parzelle reitet.

Gadgets für den Camping-Urlaub

Dennis und Sascha wären aber nicht Dennis und Sascha, wenn das schon alles wäre. Und so wurde für den Trip ordentlich eingekauft. Das meiste davon: Totaler Quatsch. Vom elektrischen Burger-Grill, über Wohnwagen-Unterbodenbeleuchtung, eine elektrische Klobürste, einen Mini-Staubsauer bis hin zum Sonnenschirm-Hut. Für genügend Unterhaltung ist auf jeden Fall gesorgt.

Doch funktioniert der Burger-Grill? Nun ja, auf einem echten Grill wäre es mutmaßlich einfacher gewesen. Doch knusprige Pattys sowie saftige Burger gab es auch mit dem Grill. Und ein bisschen Spaß muss ja schließlich im Urlaub erlaubt sein.