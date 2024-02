Bittere Nachricht für alle Berufspendler: Auf der A40 in Essen kommt es am Mittwochabend (21. Februar) kurzfristig zur Vollsperrung. Der Grund: Am Essener Hauptbahnhof wurde am Vormittag eine Fliegerbombe gefunden.

Wer in Fahrtrichtung Düsseldorf plante, über die A40 in Essen nach Hause zu fahren, der muss jetzt spontan umplanen. Ab wann genau und wie Autofahrer jetzt trotzdem ans Ziel kommen, das liest du hier.