A40 in Essen: Plötzlich droht lange Sperrung – Detail macht Autofahrer wütend

Pendler aus NRW brauchen jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit starke Nerven. So manche Autobahnbrücken und Teilstrecken sind in keinem guten Zustand, immer wieder müssen Brücken saniert oder abgerissen werden.

Das wiederum führt regelmäßig zu monatelangen Baustellen und jeder Menge Stau. Nun kommt die nächste Hiobsbotschaft, die ausgerechnet die A40 in Essen betrifft. Die „WAZ“ berichtete über diese unerfreuliche Nachricht.

A40 in Essen: Diesmal ist es DIESE Brücke

Damit haben viele nicht gerechnet. Die Hausackerbrücke zwischen Frohnhausen und Holsterhausen wurde erst vor einigen Jahren umfassend saniert und stellte lange Zeit eine nervige Baustelle dar. Nun ist bekannt: Anscheinend wurden damals nur „die nötigsten Arbeiten zur Erneuerung von Verschleißteilen“ durchgeführt worden, wie ein Sprecher der Autobahn GmbH Rheinland gegenüber der „WAZ“ bestätigt. Dabei klang damals alles anders: Im Jahr 2018 wurde groß angekündigt, die Brücke für mindestens 20 weitere Jahre zu rüsten.

Auch interessant: Essen: Mieter wissen nicht mehr weiter – Stadt will plötzlich ihre Häuser abreißen

Ursprünglich sollte die Sanierung der Hausackerbrücke an der A40 nur fünf Monate lang andauern. Doch dann kam heraus: Die Brücke ist in einem viel schlechteren Zustand als zuvor angenommen. Daraus resultierte eine ewig lange Baustelle, die sich immer mehr in die Länge zog. Der Termin der Fertigstellung hat sich immer wieder nach hinten verschoben. Pendler aus Essen werden sich daran sicherlich noch erinnern können.

Überraschende Nachricht

Letztlich wurden an der Brücke damals nur die Kammerwand, die Brückenlager und der Fahrbahnbelag erneuert. Der Unterbau jedoch wurde kaum bearbeitet, was zur Folge hat, dass heute „Eisen blank“ liegt und rostet.

Auf Anfrage von der „WAZ“ teilte die Autobahn GmbH dann eine doch überraschende Nachricht mit: Schon seinerzeit sei klar gewesen, dass die Brücke mittelfristig erneuert werden müsste. Dabei klang es nach Abschluss der Arbeiten so, als ob die Brücke mindestens 20 Jahre halten würde.

Das könnte dich auch interessieren:

Seinerzeit wurde auf eine Sperrung der Autobahn verzichtet. Das ist diesmal anders: Pendler müssen sich auf eine Sperrung der A4o einstellen. Sofern die Bauarbeiten im Autobahnnetz den Bau einer Brücke zulassen, soll das Ganze beginnen. Wann genau das sein soll, kannst du in diesem Artikel der „WAZ“ nachlesen.