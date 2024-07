A3: Vollsperrung an wichtigem Knotenpunkt – Autofahrer brauchen Nerven aus Stahl

Autofahrer, die regelmäßig die A3 befahren, müssen jetzt ganz stark sein! Schon bald wird es eine Vollsperrung geben. Ein wichtiger Knotenpunkt ist davon betroffen.

Jetzt sind Nerven aus Stahl nötig – zumindest, wenn dein Weg dich regelmäßig über die A3 führt. Die Autobahn GmbH Rheinland sperrt von Freitag (26. Juli), 22 Uhr, bis Montag (29. Juli), 5 Uhr, die A3 zwischen den dem Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg und dem Autobahnkreuz Oberhausen-West – und das in beiden Fahrtrichtungen!

Autobahnkreuz Kaiserberg wird komplett erneuert

Die Autobahn GmbH baut in dieser Zeit im Autobahnkreuz Kaiserberg Stahlträger für eine neue Brücke der A3 über die Strecken der Deutschen Bahn ein. Diese Arbeiten sind Teil der kompletten Erneuerung des Autobahnkreuzes Kaiserberg, wie es in einer Pressmitteilung heißt.

Im Rahmen des Umbaus des Autobahnkreuzes Kaiserberg wird die Autobahn GmbH nach dem Einbau der Stahlträger den neuen Teil der Brücke der A3 über die Strecken der Deutschen Bahn bauen. Wenn dieser Teil der Brücke fertig gestellt ist, wird der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen auf den neuen Brückenteil gelegt und dann der westliche Teil der alten Brücke zurückgebaut.

In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu großen Sperrungen. So gab es kürzlich erst eine Sperrung am Herner Kreuz auf der A43. Autofahrer mussten eine große Umleitung fahren (wir berichteten).

Und auch auf der A42 kam es lange Zeit zu einer Vollsperrung, weil eine Brücke marode war. Die Sperrung wurde zu einer echten Bewährungsprobe für zahlreiche Autofahrer (wir berichteten).