Essen: Mieter wissen nicht mehr weiter – Stadt will plötzlich ihre Häuser abreißen

Die eigenen vier Wände sind für die meisten von uns ein gemütlicher Rückzugsort, an dem man sich wohl und geborgen fühlt. Doch was passiert, wenn einem dieses Zuhause plötzlich genommen wird? Einige Mieter in Essen bekommen das jetzt ganz deutlich zu spüren.

Klar, die besagten Mehrfamilienhäuser in Essen-Leithe sind schon ein wenig in die Jahre gekommen. Trotzdem haben in der Straße Litterode noch viele Menschen ihr Zuhause.

Essen: Mieter sind verzweifelt

Doch das soll ihnen jetzt genommen werden. Das Wohnungsunternehmen Allbau plant hier Neubau statt Sanierung, wie die „WAZ“ berichtet. Und das heißt: Alle Mieter müssen raus!

Bisher gab es hier 36 Wohneinheiten, doch es sollen nun insgesamt 73 entstehen. Da eine Sanierung nicht wirtschaftlich sei, wird lieber in ein neues, modernes Wohnprojekt investiert. Rund 26 Millionen Euro könnte das Ganze kosten. Neben sechs Mehrfamilienhäusern soll es sogar 13 Einfamilienhäuser in dem geplanten Quartier geben. Des Weiteren ist von 100 Stellplätzen sowie einer Außenanlage mit viel Grün und Grillmöglichkeiten die Rede.

Allbau verspricht Hilfe

Platz für mehr Menschen klingt natürlich in Zeiten der Wohnungsnot gar nicht so schlecht. Aber die aktuellen Mieter haben nun ein echtes Problem. Denn wer kann schon mal eben umziehen und warten, bis die schicken neuen Wohnungen fertig sind? Außerdem wird es sicher nicht beim aktuellen Mietpreis bleiben. Da haben dann vor allem die finanziell schwächeren Haushalte Schwierigkeiten, das zu bezahlen.

Zumindest verspricht das Unternehmen Allbau den derzeitigen Mietern tatkräftige sowie finanzielle Hilfe bei der Suche nach einer neuen Wohnung. Doch viele Mieter haben Angst, was nun passiert.

Wie es für die Mieter weitergeht, wann der Abriss starten und wann das Projekt fertig sein soll, liest du alles im Artikel der „WAZ„.