Essen: Autofahrer fährt in Linienbus – Beamte trauen ihren Augen nicht

Essen. Verkehrsunfall in Essen! Hier ging es am Samstag Schlag auf Schlag.

Erst krachte ein Autofahrer in einen Linienbus und wollte sich einfach dreist aus dem Staub machen. Doch als die Polizei Essen ihn dann schnappte, kam noch mehr über den Übeltäter heraus.

Essen: Fahrerflucht! Doch nicht mit IHM!

Am Samstagabend gegen 18.20 Uhr war ein 56-jähriger Busfahrer gerade mit dem Bus auf der Dahlhauser Straße Richtung Stadtteil Horst unterwegs. Kurz nach dem Bahnübergang an der Horster Straße kam ihm ein Mercedes entgegen, der in Schlangenlinien fuhr. Aus Vorsicht bremste der Busfahrer komplett ab. Zunächst sah es so aus, als ob der Fahrer des Mercedes an ihm vorbeifahren würde, doch dann rammte der Wagen den Bus plötzlich seitlich, fuhr dann noch ein paar Meter weiter und hielt schließlich auf dem Bahnübergang direkt auf den Schienen an.

In Essen wollte ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall Fahrerflucht begehen. (Symbolbild) Foto: Dennis Duddek/ Eibner / dpa

Der 37-jährige Fahrer stieg einfach aus seinem Wagen aus und wollte abhauen. Doch da hatte er nicht mit dem Busfahrer gerechnet. Der informierte die Polizei und nahm sofort die Verfolgung auf, bis die Beamten eintrafen. Die staunten nicht schlecht als sie den 37-Jährigen und sein Fahrzeug überprüften.

Essen: 37-Jähriger baut Unfall und haut ab – doch das ist nur die Spitze des Eisbergs

Als die Beamten den Mann überprüften, stellte sich heraus, dass er stark angetrunken war – deshalb auch die Schlangenlinien. Den Schlüssel hatte er noch im Wagen stecken lassen, deshalb konnten die Polizisten den Mercedes von den Schienen fahren, bevor der nächste Zug die Gleise passierte. Doch auch an dem Wagen war nicht alles koscher.

Sowohl die TÜV-Plakette als auch das Kennzeichen waren gefälscht. Dann fiel den Beamten noch auf, dass sich am Wagen mehrere Spuren befanden, die darauf hinwiesen, dass der Fahrer zuvor noch einen weiteren Wagen gerammt hatte. Offensichtlich war er schon vor seiner Kollision mit dem Bus gegen einen geparkten PKW gefahren. Doch auch das war noch längst nicht alles.

Essen: 37-Jähriger nach Fahrerflucht aufgehalten – DAS trug er bei sich

Das Kennzeichen wurde von der Polizei einkassiert und der 37-Jährige musste einen Bluttest machen. Dann stellten die Beamten fest, dass der Fahrer auch keinen gültigen Führerschein bei sich trug. Ein paar Tage zuvor war er sogar mit einer gefälschten Fahrerlaubnis erwischt worden – ebenfalls alkoholisiert. Damit das nicht wieder passieren kann, nahmen die Polizisten ihm den Schlüssel zu seinem Wagen ab.

Was das Faß dann endgültig zum Überlaufen brachte, war, dass der Betrunkene auch noch eine Menge Bargeld bei sich trug. Darunter war auch ein gefälschter Geldschein, den die Beamten sicherstellten. Außerdem bestand der Verdacht, dass der Mann beim Beziehen seiner Sozialhilfe betrog. Wegen all dieser Vergehen ermittelt die Polizei nun gegen den 37-Jährigen. (mbo)