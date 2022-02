Essen: Drastische Maßnahme an Bahnhof – sie führt zu einem schwerwiegenden Problem!

Essen. An einem Bahnhof in Essen sorgt eine drastische Baumaßnahme für Probleme.

In Überruhr-Holthausen fehlt nun etwas, was viele Reisende auf dem Weg von Essen in die weite Welt zwingend benötigen, berichtet die „WAZ“.

Essen: Großes Problem an Bahnhof – plötzlich fehlt von IHNEN jede Spur

Denn derzeit können die Fahrgäste gar nicht erst in den Zug einsteigen. Was fehlt sind die Aufzüge. Immer wieder waren sie in den vergangenen Jahren beschädigt, um dann wieder repariert zu werden. Jetzt fehlen sie am Bahnhof Überruhr-Holthausen ganz.

Sie sollen in Zukunft erneuert werden. Wann das genau geschieht, ist allerdings unklar. Ein Plakat weist darauf hin, dass die Lifte im vierten Quartal 2022 fertiggestellt werden. Bis dahin müssen Reisende, die auf einen Aufzug angewiesen sind, nach Essen-Kupferdreh oder Steele ausweichen.

Essen: Am Bahnhof Überruhr-Holthausen gibt es ein Problem. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Gottfried Czepluch

Besonders bitter: „Dabei soll rechtlich seit dem Jahreswechsel an allen Bahnhöfen weitestgehende Barrierefreiheit ermöglicht sein. Ein Abbau der Aufzüge widerspricht dem“, kritisiert Bahnhofspate Thilo Scharf in der „WAZ“.

Essen: So können sich betroffene Hilfe holen

Und dennoch müssen sich die Essener derzeit mit der Situation arrangieren. Doch wie erreichen Menschen im Rollstuhl, mit Rollator, Kinderwagen oder schwerem Gepäck jetzt den Bahnsteig? Unterstützung bietet die Mobilitätszentrale der Deutschen Bahn.

Per Telefon oder E-Mail können betroffene sich zwar Hilfe holen. Immerhin, doch bleibt diese Methode deutlich umständlicher, als einfach am Aufzug auf den entsprechenden Knopf zu drücken.

Essen: Politiker wollen eingreifen

Jetzt sind Politiker aus Essen aus das Problem aufmerksam geworden.