Essen: Hammer-News! Kult-Snack kehrt endlich zurück – DAS wird Kunden den Frühling retten: „Endlich“

Essen. Snack-Fans aus Essen dürfen jubeln. Die Zeit des Verzichts ist endlich vorbei!

Denn ein beliebtes Lokal macht in Essen nach einer gefühlten Ewigkeit wieder auf. Vor allem Naschkatzen werden begeistert sein.

Essen: Endlich! HIER kannst du bald wieder genießen

Den 19. Februar müssen sich alle Eis-Fans in Essen fett im Kalender anstreichen. Ab diesem Tag dürfte sich die bekannte lange Schlagen durch die Mülheimer Straße bis hinein in die Pollerbergstraße oder die Breslauer Straße in Essen-Frohnhausen ziehen.

Denn an diesem Samstag in zwei Wochen rollen die Mitarbeiter von Eis Casal zum ersten Mal nach der Winterpause die beliebten Eiskugeln in die Waffeln! Das gibt die Kult-Eisdiele bei Facebook bekannt. Am Eröffnungstag stehen die Eisportionierer traditionell trotz Wind und (Februar-)Wetter nie still.

Eis Casal in Essen: Bald schmeißt Simone de Toni die Eismaschinen bei Casal wieder für die vielen Eisfans der Stadt an. Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

------------------------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

------------------------------

Die Fans können es schon jetzt kaum abwarten. „Ich freue mich schon sehr“, kommentiert ein Fan den Facebook-Beitrag. Ein Mann schreibt: „Endlich!“ Und eine Frau will es genau wissen: „Wann öffnet ihr?“

Essen: Bei Eis Casal heißt es im Sommer oft: Schlange stehen. Die meisten Fans nehmen das gern in Kauf. (Archiv) Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Eis Casal in Essen-Frohnhausen macht auf – doch es gibt einen Haken

Die Sache hat jedoch einen kleinen Haken. Der Café-Bereich bleibt wie schon im letzten Jahr geschlossen. Waffeln und Eisbecher gibt es nur auf die Hand. Auch ist noch unklar, ob und welche Neuheiten Casal zum Neustart im Jahr 2022 servieren wird.

------------------------------

------------------------------

Wer das unbedingt vor allen anderen Fans wissen möchte, der hat nur eine Chance: Er oder sie kann bei Casal mitarbeiten. Derzeit sucht die Eisdiele nach Mitarbeitern für die Sommersaison.

Als Eisverkäuferin oder Teilzeitkraft im Eislabor kommen die Freunde des kühlen Gaumenschmauses vermutlich als erste in den Genuss der neuen Sorten, die Casal regelmäßig präsentiert. (vh)