Essen: Schlimmer Brand in Mehrfamilienhaus – Mann bricht bewusstlos zusammen

Schlimmer Brand in einem Mehrfamilienhaus in Essen-Altenessen! Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

Meterhohe Flammen schlugen aus einem geborstenen Fenster, als die Feuerwehr eintraf: Am Freitagmorgen (3. März) meldete eine Anruferin einen ausgelösten Heimrauchmelder. Noch während des Notrufes lösten weitere Rauchmelder aus. Die Feuerwehr verlor keine Zeit, schickte sofort zwei Löschzüge und den Rettungsdienst zu dem Brand in Essen.

Essen: Mann kann in letzter Minute gerettet werden

Um ins Haus hineinzugelangen, musste zunächst eine Glas-Tür gewaltsam geöffnet werden. Als die Feuerwehr in dem völlig verrauchten Treppenhaus ankam, sahen sie direkt eine bewusstlose Person. Diese wurde sofort aus dem Gefahrenbereich gezogen – Rettung in letzter Minute!

Info:

Bei einem Brand, bei dem die Flammen aus dem Fenster schlagen, wird mit einem handgeführten Strahlrohr gezielt Wasser von außen unter die Zimmerdecke des Brandraumes abgegeben. Der dadurch entstehende Sprinklereffekt (Wasser verteilt sich mit vielen Tropfen im Raum) entzieht dem Brand Wärme.

Fensterimpuls auf der Rückseite des Gebäudes. Foto: Feuerwehr Essen

Der 39-Jährige kam anschließend mit einer Rauchgasvergiftung und dem Verdacht auf ein Schlüsselbeinbruch in ein Krankenhaus. Er brach wohl bei seinem verzweifelten Flucht-Versuch aus der Feuer-Hölle zusammen, hatte zu viel Brandrauch eingeatmet.

Essen: Feuerwehr war rund zwei Stunden im Einsatz

Die Feuerwehr kontrollierte die anderen Wohnungen des Mehrfamilienhauses mit mehreren Trupps unter Atemschutz. Zum Glück befanden sich keine weiteren Personen in dem Gebäude. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, einem Rettungswagen sowie einem Notarzteinsatzfahrzeug für rund zwei Stunden im Einsatz.

