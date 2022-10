Essen: Feuer bei „Action“ ++ Globus-Center evakuiert

Aufsehenerregender Einsatz der Feuerwehr Essen am Samstagnachmittag (29. Oktober) im Stadtteil Steele. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Essen auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte, ist gegen 16.40 Uhr ein Feuer in der „Action“-Filiale im Globus-Center ausgebrochen.

Eine Mitarbeiterin versuchte den Brand in den Räumlichkeiten des Non-Food-Discounters notdürftig zu löschen. Dann übernahmen zwei Löschzüge der Feuerwehr Essen den Einsatzort am Kaiser-Otto-Platz. Das gesamte Gebäude musste aus Sicherheitsgründen evakuiert werden.

Essen: Feuer bei „Action“ – Globus-Center geräumt

Nach Angaben des Feuerwehr-Sprechers hatten Dekorations-Artikel im Lagerraum bei „Action“ Feuer gefangen. Der Grund dafür ist noch völlig unklar. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Verletzte gibt es zum Glück keine.

Dennoch bleibt das Globus-Center am späten Samstagnachmittag vorerst gesperrt. Denn nicht nur die „Action“-Filiale war verraucht und musste entlüftet werden. Die Einsatzkräfte mussten auch sicherstellen, dass der Rauch nicht in die umliegenden Läden im Erdgeschoss des Einkaufscenters in Steele gezogen ist. Erst wenn die Brandgas-Messungen unauffällig sind, kann die Feuerwehr Essen das Globus-Center wieder für Publikum freigeben.

Brand bei „Action“ in Essen – Polizei ermittelt

Brandermittler der Polizei Essen werden im Anschluss an den Einsatz die Umstände des Feuers unter die Lupe nehmen. Es sei möglich, dass das Gebäude auch für die Ermittlungsarbeit noch gesperrt bleiben muss.

Erst am Donnerstag gab es lange Gesichter bei „Action“-Kunden im Ruhrgebiet. Denn der Termin einer geplanten Neueröffnung war kurzfristig geplatzt. Zahlreiche Menschen standen unerwarteterweise vor verschlossenen Türen (mehr hier).

Das ist Action:

Non-Food-Discounter aus den Niederlanden

Betreibt europaweit mehr als 2.000 Filialen

ca. 65.000 Mitarbeiter

Denn in der betreffenden Filiale waren nicht alle behördlichen Auflagen erfüllt. Dabei ging es auch um Brandschutz. Wie wichtig der ist, zeigt das aktuelle Beispiel aus Essen.