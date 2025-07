Kaffee-Drama bei Aldi, Edeka & Co. nimmt neue Ausmaße an – ausgerechnet Trump ist schuld

Die Kaffee-Preise bei Aldi, Edeka und Co. kann man aktuell nur mit einem Wort beschreiben: Chaos. Immer wieder und wieder schießen die Preise für das koffeinhaltige Getränk, das auch den meisten Deutschen den Start in den Tag erleichtert, in die Höhe.

Schlechte Nachrichten für Kaffee-Fans! Denn das beliebte Getränk könnte in Zukunft noch einmal teurer bei Aldi, Edeka und Co. werden. Der Grund: Durch die verhängten Zölle von US-Präsident Donald Trump.

Aldi, Edeka und Co.: Kaffee-Drama verdichtet sich

Schon im April lagen die Preise für Bohnenkaffee mehr als zwölf Prozent höher, als im Vorjahr. Damit lagen die Preise weit über der allgemeinen Inflation von 2,1 Prozent. Einkäufer bei Aldi, Edeka und Co. ließen sich bislang allerdings noch nicht durch die steigenden Preise beeinflussen und kauften weiterhin stetig Kaffee ein (>>DER WESTEN berichtete). Werden die bald möglichen Entwicklungen dem Kaffee-Konsum der Deutschen einen Dämpfer verpassen? Die Antwort auf diese Frage bleibt wohl vorerst abzuwarten.

Schlechte Ernten und immer mehr Nachfrage aus Asien trieben den Kaffee-Preis bei Aldi, Edeka und Co. zuletzt nach oben. Nun droht eine erneute Preis-Steigerung durch die von US-Präsident Donald Trump verhängten Abgaben. Die Zölle auf die brasilianische Kaffeebohne liegen bei unfassbaren 50 Prozent!

Experten warnen

Die Zölle, die ab August für die Importe aus Brasilien gelten sollen, betreffen zunächst allerdings erst einmal nur die USA, wie „ARD“ berichtet. Die Vereinigten Staaten gelten allerdings als Kaffee-Verbraucher Nummer Eins. Wann die erhöhten Preise auch in den deutschen Aldi und Edeka-Filialen anzutreffen sind, bleibt abzuwarten.

Experten sehen den US-Zöllen kritisch entgegen. Sie warnen: Weder die Exporteure aus Brasilien noch die Röster in den USA werden aufgrund der Zölle lange überleben können.