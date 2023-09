Edeka in Essen ausgeraubt ++ Mit ihrer Beute werden Diebe plötzlich noch dreister

Bewaffneter Raub-Überfall auf eine Edeka-Filiale in Essen am Donnerstagabend (31. August). Wie eine Sprecherin der Polizei Essen gegenüber DER WESTEN bestätigte, haben zwei maskierte Männer gegen 20.50 Uhr die Edeka-Filiale an der Straße Zur Beckhove überfallen.

Doch die beiden Kriminellen hatten den Hals noch nicht voll. Während einer der beiden Männer die Waffe auf die Edeka-Kassiererin richtete, spazierte sein Komplize rüber zum Bäcker, der seine Waren im gleichen Gebäude verkauft. Auch hier kam die Verkäuferin der Forderung nach und räumte die Kasse leer. Danach verließen die bewaffneten Männer endlich den Edeka im Stadtteil Kray in Richtung Erich Kästner-Gesamtschule. Als die beiden verschwunden waren, alarmierten die Edeka-Mitarbeiter die Polizei Essen.

Auch interessant: Limbecker Platz in Essen zündet „Riesenknaller“ – Kunden jubeln über massive Eröffnungswelle!

Edeka in Essen ausgeraubt: Hubschrauber-Einsatz

Es muss ein gewaltiger Schock für die Belegschaft des Edeka-Markts gewesen sein. Statt in den wohlverdienten Feierabend zu gehen, schauten sie kurz vor Feierabend in den Lauf einer Schusswaffe. Als der Spuk vorbei war, mussten sie der Polizei Rede und Antwort stehen. Immerhin blieben alle Beteiligten unverletzt.

Die Beamten eilten nach dem Vorfall sofort zum Tatort und jagte den beiden Räubern hinterher. Bei der Fahndung setzten die Beamten unter anderem einen Hubschrauber ein – doch erfolglos. Die beiden Männer sind weiter auf der Flucht.

Edeka-Räuber mit auffälligem Merkmal

Jetzt bittet die Polizei Essen die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach den Räubern. Beide sollen etwa 18 bis 25 Jahre alt gewesen sein und zum Zeitpunkt der Tat eine schwarze Sturmhaube, weiße Handschuhe, schwarze Kleidung und schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle getragen haben. Einer habe eine Jacke der Marke „North Face“ angehabt.

Zudem soll einer der beiden schlank, der andere kräftig sein. Einer habe eine helle Haut gehabt, der andere habe „südländisch“ gewirkt. Auffällig: Einer von beiden habe buschige Augenbrauen gehabt.

Mehr Themen:

Du hast etwas gesehen oder kannst Angaben zu den Tätern machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Dortmund unter der Nummer: 0201/829-0.