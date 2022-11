Deutsche Bahn in Essen: Ganzer Bahnhof stillgelegt – der Grund ist erschreckend

Die Deutsche Bahn hat in Essen eine drastische Maßnahme ergriffen.

In diesem Fall wird sogar ein ganzer Bahnhof in Essen stillgelegt. Der Grund ist, dass sich einige Menschen nicht an die Regeln halten und sich dabei in Lebensgefahr begeben.

Deutsche Bahn legt Bahnhof in Essen still

Um einen Bahnhof stillzulegen, braucht es schon einen guten Grund. Für die Deutsche Bahn ist dieser an der S-Bahnstation Essen-Eiberg offenbar gegeben. Wie die DB in einer Pressemeldung bekannt gab, wären in letzter Zeit regelmäßig unbefugte Personen über die Gleise an dem S-Bahnhof gelaufen.

Der Grund ist offenbar, dass aktuell die Straßenbrücke „Sachsenring“, die über die Bahnstrecke führt, erneuert wird. „Bahngleise außerhalb von Bahnübergängen zu überqueren ist lebensgefährlich. S-Bahnen mussten bereits mehrfach Pfeifsignale abgeben und stark abbremsen, um schwere Unfälle zu vermeiden“, teilt die DB mit. Deswegen habe die Bundespolizei die Bahn bereits aufgefordert, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Dem sei das Unternehmen auch ab dem Abend des 8. November nachgekommen. Trotz mehrfacher Kontrollen durch die Polizei und die DB Sicherheit, sei es aber auch weiter dazu gekommen, dass Personen über die Gleise gelaufen seien, um schneller zum Haltepunkt Eiberg zu kommen.

Personen laufen über Gleise

„Um zu verhindern, dass es zu schweren Unfällen kommt, hat die DB in gemeinsamen Gesprächen mit der Bundespolizei, dem VRR und der Stadt Essen entschieden, ab Samstag, 12. November, 6 Uhr den Haltepunkt Essen-Eiberg nicht anzufahren und zusätzlich die Bahnsteige und Gleise, soweit möglich, gegen unbefugtes Betreten mit zusätzlichen Absperrmaßnahmen (Zäune/Gitter) zu sichern“, so die Deutsche Bahn.

Als Ersatz könnten Fahrgäste die vor der S-Bahnhaltestelle abfahrende Buslinie 174 oder die in etwa 400 Metern Entfernung haltende Linie 184 nutzen. Auch an einem Schienenersatzverkehr werde gearbeitet. Wer aber unbedingt mit der S-Bahn fahren will, muss sich etwas gedulden. Der Bahnhof wird erst wieder angefahren, wenn die entsprechende Brücke wieder freigegeben ist – das soll am 23. Dezember 2022 der Fall sein.