Limbecker Platz in Essen: HIER sind die Türen ab sofort wieder geöffnet – vor allem SIE wird's freuen

Essen. Am Limbecker Platz in Essen tut sich was!

Wegen der Lockerungen der Coronaregeln darf am Limbecker Platz in Essen ein Modellprojekt an den Start gehen, das vor allem die Sportler der Stadt freuen wird.

Limbecker Platz in Essen: SIE machen wieder auf

Die Außengastro in Essen darf zwar auch wieder öffnen, doch die dichte Wolkendecke und der Sturm laden nicht gerade zu einem Eisbecher unter freiem Himmel ein. Umso besser, dass die Wiedereröffnung am Limbecker Platz über ein Dach verfügt.

Am Limbecker Platz in Essen öffnet das FitX-Fitnessstudio. Foto: IMAGO / biky / Rupert Oberhäuser

Es handelt sich um das FitX-Fitnessstudio, das als erstes Modellprojekt der Stadt wieder Sportler empfängt. Unter strengen Hygieneregeln und mit einem speziellen Belüftungskonzept darf dort wieder trainiert werden!

Das ist der Limbecker Platz in Essen:

ist seit dem 18. Jahrhundert ein zentraler Platz im Nordwesten der Innenstadt von Essen

2009 wurde der Platz für 300 Millionen Euro neugestaltet und ein Einkaufszentrum erbaut

er hat eine Verkaufsfläche von insgesamt 70.000 Quadratmetern

somit können bis zu 200 Läden Besuchern ihre Angebote präsentieren

Du willst endlich wieder an die Geräte? Auf der Website von FitX musst du dir zuerst einen Termin buchen. Wähle dazu das Studio in Essen am Limbecker Platz aus. Dann kannst du dir einen der 60-minütigen Termine auswählen.

Training am Limbecker Platz in Essen: Zwei Mitarbeiter machen's vor. Foto: IMAGO / Rupert Oberhäuser

Du willst ins Fitnessstudio am Limbecker Platz in Essen? So gehts

Derzeit ist Flexibilität angesagt: Willst du am Sonntag trainieren, solltest du dich am besten zu den Frühaufstehern oder zu den Nachteulen zählen. Am Samstagnachmittag waren für den Sonntag nur noch Termine zwischen 0 Uhr und 6.30 Uhr sowie ab 21.45 Uhr zu haben.

Außerdem benötigst du ein negatives Corona-Testergebnis oder den Nachweis über die vollständige Genesung oder Impfung. Du musst außerdem deine Kontaktdaten vor Ort angeben. Außerdem gelten die folgenden Regeln:

Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen, die Toiletten sind offen

Du solltest alle Sitz- und Liegeflächen mit einem ausreichend großen Handtuch bedecken

Die Teilnehmeranzahl in den Kursen ist begrenzt

Das passiert während des Modellprojekts am Limbecker Platz in Essen

Vom Modellprojekt bekommst du beim Training nur wenig mit. Im Fokus steht die Steuerung der Lüftungsanlagen. Die saugt die verbrauchte Luft ab und pumpt frische Luft von außen wieder herein. „So findet ein vollständiger Luftaustausch statt“, schreibt das Unternehmen auf seiner Website. Die Anlage misst außerdem die Luftfeuchtigkeit und regelt die Leistung entsprechend hoch, sollte das notwendig sein.

Das Ziel: herausfinden, ob im Fitnessstudio ein hohes Ansteckungsrisiko besteht. Dazu hat sich das Unternehmen Experten des Uniklinikums aus Essen ins Boot geholt. FitX selbst gibt sich optimistisch. Mit dem Test wolle man der Politik und den Sportlern zeigen, „wie sicher ihr in unseren Studios trainiert.“ (vh)