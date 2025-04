Wer ist „Conny Kramer“?: Der schockierende Hintergrund von Juliane Werdings Lied

„Am Tag, als Conny Kramer starb…“ Na, kennst du das Lied? Vermutlich ja – oder zumindest Abwandlungen davon. Der „Conny Kramer“-Song gehört zur Geschichte der Stadt Essen. Juliane Werding, Sängerin des Liedes, veröffentlichte den Song im Frühjahr 1972. Er wurde weltberühmt. Aber weißt du eigentlich, wer Conny Kramer war?

Mit „Conny Kramer“ schrieb Juliane Werding nicht nur einen Nummer-Eins-Hit, sondern zeichnete gleich einen der prägendsten Momente in der Geschichte der Stadt Essen auf. Was der wahre Hintergrund des Schlager-Liedes ist, erfährst du hier.

„Am Tag, als Conny Kramer starb“: Welche Geschichte steckt hinter dem Lied?

Was viele nicht wissen: Bei dem Lied „Am Tag, als Conny Kramer starb“ handelt es sich um die Cover-Version eines alten Klassikers. Das Original mit dem Titel „The Night They Drove Old Dixie Down“ stammt von The Band aus dem Jahr 1969, später wurde es von der Sängerin Joan Baez gecovert. Im Jahr 1972 erschien dann die neue Version von Juliane Werding. Ein bloßes Cover-Lied ist „Am Tag, als Conny Kramer starb“ aber nicht. Denn hinter dem Text steckt ein wahrer Hintergrund.

Conny Kramer: Er war ein Freund von Juliane Werding

Conny Kramer ist ein Pseudonym, es hat ihn in der Form also nicht gegeben. Aber der Jungen, um den es im Song geht, existierte wirklich. Conny Kramer war ein Freund der damaligen 15-jährigen Juliane Werding, mit dem sie in Essen Straßenmusik gemacht hatte, erklärt die Sängerin auf ihrer eigenen Website.

Wie in dem Lied besungen, probierten sie irgendwann gemeinsam Drogen aus, vor allem Marihuana. „Conny“ konnte allerdings nicht mehr aufhören, soll neben Marihuana auch LSD und – wie in dem Lied beschrieben – Heroin genommen haben. „Doch aus den Joints, da wurden Trips, Es gab kein Halten auf der schiefen Bahn…“ heißt es in dem Lied.

Todesursache von Conny Kramer: Trauriger Vorfall machte ganze Stadt berühmt

Hans-Ulrich Weigel verfasste den Song „Am Tag, als Conny Kramer starb“ basierend auf den Erlebnissen von Juliane Werding. Conny Kramer hieß in Wirklichkeit Peter und war ebenso jung wie Juliane Werding selbst damals, mitten in der Pubertät. Als erster Drogentoter der Stadt Essen wurde Conny Kramer zur Berühmtheit.

Der Drogenfahnder, der den Fall um Peter alias Conny Kramer damals bearbeitete, war Wilfried Goldmann. Der Polizist ging 2011 in Rente, an den ersten Drogentoten Essens wird er sich aber immer erinnern.

Drogenfahnder erinnert sich an „Conny Kramer“-Geschichte

Noch besser erinnert er sich einen Kumpel von Conny Kramer, einen Apothekeneinbrecher. Den hatte er geschnappt und in den damaligen Bochumer Knast „Krümmede“ gesteckt.

Von dort erhielt er irgendwann einen Brief des Einbrechers mit der Bitte, möglichst viele Menschen von der Nadel zu holen. Für ihn sei es zu spät. „Ein Justizbeamter hatte auf dem Umschlag notiert: Erhängt aufgefunden.“

So endete die Geschichte von „Conny Kramer“ für Juliane Werding. Foto: IMAGO/STAR-MEDIA

„Conny Kramer“: Für Juliane Werding der Durchbruch

Während „Conny Kramer“ ans Ende seines Lebens kam, konnte Juliane Werding mit der Geschichte ihren großen Durchbruch in der Musikkarriere feiern. Der Song war ein Nummer-Eins-Hit in Deutschland und hielt sich mehrere Wochen in den Top-Ten, wurde sogar eine Million Mal verkauft. Als Juliane Werding das Lied veröffentlichte, besuchte die damals 15-Jährige noch das BMV-Mädchengymnasium in Holsterhausen. Mit ihrem Lied kritisierte sie auch die Gesellschaft. Die Zeile „Die Leute fingen an zu reden, aber keiner bot Conny Hilfe an“ drückt die Enttäuschung von Werding gegenüber den Essenern aus.

Der Tag, als Conny Kramer starb – er hat viele Leben verändert. Kurze Zeit später kam das Buch „Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ heraus. Den großen Erfolg konnte Juliane Werding jedoch nicht halten. Heute ist Juliane Werding als Heilpraktikerin tätig, steht nur noch selten auf der Bühne.

