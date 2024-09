Cinemaxx in Essen: Paukenschlag im Kino! Besucher machen Jubelsprünge – das ist der Grund

Das Cinemaxx haut einen raus! Unter anderem im Kino in der Essener Innenstadt können sich Filmfans auf eine Neuerung freuen. Jetzt wird das Kinofilme schauen im roten Sessel noch attraktiver – beziehungsweise leckerer.

Cinemaxx in Essen: Neue Snacks für Filmfreunde im Angebot

„Der Herbst wird süß bei Cinemaxx“, kündigt die Kino-Kette an. Um den Besuchern die Zeit im Kinosaal noch schmackhafter zu machen, nimmt das Unternehmen fünf neue Produkte ins Sortiment auf. Hier eine Übersicht der neuen Filmsnacks:

Tony’s Chocolonely® Lil‘ Bits Karamell-Meersalz & Keks Mix, Magnum bonbon White Chocolate & Cookies, Gold Caramel Billionaire und Salted Caramel & Almond gibt es ab sofort

Vitamin Well Reload (Zitrone/Limette), Barebells Peanut Caramel und M&M’s Popcorntopping ab dem 1. Oktober

Besucher in Essen und anderen Städten mit einem Cinemaxx können sich also auf besondere Genussmomente freuen. Allerdings gibt es die neuen Snacks nicht überall. Selbst Essen geht teilweise leer aus.

Cinemaxx in Essen: Kinostarts im Herbst

Das Cinemaxx in Essen hat leider nicht alle der neuen Leckereien im Angebot. Während es die Magnum Bonbons bereits an allen Standorten bis auf Holi und Hamburg-Wandsbek gibt, können sich die Essener noch durch die Tony’s Schokolade und das M&Ms Popcorntopping probieren. Allerdings werden sie nicht in den Genuss des Vitamin-Getränks oder Erdnuss-Karamells kommen. Das gibt es in NRW nur in Bielefeld.

Doch darf neben den Snacks natürlich ein passendes Filmangebot nicht fehlen. Und das gibt es zum Glück deutschlandweit. So können sich Filmfans im September und Oktober auf einige Kinostarts freuen:

Die Ironie des Lebens (ab 05. September)

Beetlejuice Beetlejuice und The Crow (ab 12. September)

Die Schule der magischen Tiere 3 (ab 26. September)

Joker: Folié à Deux (ab 03. Oktober)

Smile 2 – Siehst du es auch? (ab 17. Oktober)

Alter weißer Mann (ab 31. Oktober)

Und viele mehr…