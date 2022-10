Aldi in Essen: Kunde beobachtet Mitarbeiterin und kann es nicht fassen – „Ich ekele mich“

Dieser Anblick in einer Aldi-Filiale in Essen hat Michael S. (vollständiger Name der Redaktion bekannt) fassungslos zurückgelassen. Beim Einkauf im Discounter beobachtete der Mann eine Aldi-Mitarbeiterin und beschwerte sich daraufhin gegenüber DER WESTEN über „gravierende Hygienemängel“.

Aldi Nord hat den Fall in der Zwischenzeit intern aufgearbeitet: „Wir bedauern den Vorfall in unserer Essener Filiale und möchten uns bei unseren Kundinnen und Kunden entschuldigen“, sagte ein Sprecher des Unternehmens auf Nachfrage.

Aldi in Essen: „Ich ekele mich“

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag in einer Aldi-Filiale in Essen. Dort hat Michael S. nach eigenen Angaben eine Mitarbeiterin dabei beobachtet, wie sie mit bloßen Händen unverpacktes Brot angefasst habe. Die Mitarbeiterin habe die Backwaren zum Weiterverkauf als „Brot vom Vortag“ ohne Handschuhe in Tüten umgepackt.

Als besonders irritierend empfand der Kunde die Tatsache, dass all dies vor den Augen der Kunden geschehen sei. „Wie mag da der Umgang mit den Waren sein, wenn Kunden das nicht sehen können?“, fragt er. Michael S. fürchtet, dass das Verhalten der Mitarbeiterin Kunden krank machen könnte.

Mehr über Aldi: Aldi in Essen lässt Kreuzung umbauen – plötzlich müssen Anwohner blechen

„Ich ekele mich, dass ich bei Aldi schon häufiger unverpacktes Brot und Backwaren gekauft habe“, so der Aldi-Kunde und weiter: „Das werde ich selbstverständlich in Zukunft nicht mehr tun, da ich davon ausgehen muss, dass auch beim Einräumen in die Vitrine für den Verkauf bereits Hygienestandards missachtet werden.“

Bei Aldi in Essen hat ein Kunde gravierende Hygienemängel festgestellt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Waldmüller

So reagiert Aldi auf den Vorfall in Essen

Ein Aldi-Nord-Sprecher betont: „Hygiene und Qualität genießen bei uns höchste Priorität“ – und das nicht erst seit der Pandemie. Lebensmittelrechtliche und andere behördliche Vorgaben würde das Unternehmen selbstverständlich einhalten.

Mehr zum Thema: Aldi im Ruhrgebiet: Große Veränderungen an mehreren Standorten geplant! Anwohner werden es sofort bemerken

„Im beschriebenen Fall ist leider ein bedauerlicher Fehler passiert. Beim Verpacken von ‚Brot vom Vortrag‘ müssen unsere Mitarbeiter verpflichtend Einweghandschuhe tragen“, erklärt der Aldi-Sprecher. Der Discounter habe den Sachverhalt intern aufgearbeitet und „entsprechend nachgeschult“.