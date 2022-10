Aldi im Ruhrgebiet: Große Veränderungen an mehreren Standorten geplant! Anwohner werden es sofort bemerken

Wer eine Aldi-Filiale betritt, bekommt meist immer den selben Anblick vorgesetzt. Der Discounter setzte deutschlandweit vorrangig auf ein einheitliches Design.

Bahnt sich diesbezüglich jetzt eine große Änderung an? Die Aldi-Läden im Ruhrgebiet könnten laut „WAZ“ bald ziemlich ungewohnt aussehen…

Aldi-Filialen im Ruhrgebiet könnten bald ganz anders aussehen

Auf einer Messe stellten Aldi Süd (Mülheim) und Aldi Nord (Essen) verschiedene Gebäudedesigns vor. In Essen-Heisingen steht seit kurzem beispielsweise ein Aldi mit mehreren Stockwerken, inklusive Parkplätzen im Erdgeschoss – ist zwar nicht revolutionär, aber mal im Ernst: Hast du schon einmal einen zweistöckigen Aldi gesehen?

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen in Essen und Mülheim

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

Alle weltweiten Filialen sind den beiden Unternehmen mit Sitz in den Ruhrgebietsstädten zugeordnet

Auch in Dortmund will man kreativ werden, berichtet die „WAZ“. Ein Aldi kombiniert mit Bankfiliale, Arztpraxis und Bushaltestelle? Oder inklusive Wohnungen und Tiefgarage, wie es in Bochum überlegt wird?

