Action in Essen: Kurz nach Neujahr reiben sich Kunden die Augen – es geht schon wieder los

Jetzt schon? Diese Frage stellen sich aktuell wohl einige Kunden, wenn sie eine Action-Filiale betreten. Auch in Essen geht es schon wieder los. Dabei ist Weihnachten doch noch gar nicht so lange her und der Jahreswechsel stand eben noch vor der Türe.

Die meisten von uns haben wohl gerade erst die Weihnachtsdeko in den Keller geräumt und den Tannenbaum entsorgt. Doch nach dem Fest ist bekanntlich vor dem Fest. Am 20. April ist Ostern – also noch gut drei Monate, bis wieder auf Eiersuche gegangen wird. Für Action kann Ostern jedoch gar nicht schnell genug kommen. Auch in einer Filiale in Essen ist die Osterdeko schon prominent in den Regalen platziert.

Action in Essen: Das sagen Kunden zu dem frühen Oster-Wahn

Hasenfiguren in allen Variationen, bunt bemalte Ostereier und süße Osternester schmücken die Action-Filiale auf dem Berthold-Beitz-Boulevard in Essen. Doch nicht nur in der Essener Filiale sind die Oster-Objekte ausgestellt. Erst kürzlich berichteten wir, dass der Oster-Wahn bei Action zahlreiche Kunden ziemlich fassungslos werden ließ>>>

Oster-Deko in einer Action-Filiale in Essen. Foto: DER WESTEN / Charmaine Fischer

In Essen hingegen nehmen die Kunden das verfrühte Herauskramen der Osterdeko eher gelassen. „Es stört mich überhaupt gar nicht. Ich kauf es halt nur einfach nicht, weil mir persönlich ist es noch zu früh für Osterdeko“, erklärt Sabine (36) gegenüber DER WESTEN. Johanna (24) sieht das ganz ähnlich: „Warum sollte ich mich darüber aufregen? Klar, ist es etwas verfrüht, aber ich kann ja auch einfach an dem Regal vorbei gehen“, lautet ihre klare Meinung.

Nicht nur Action bietet jetzt schon Oster-Deko an

Und tatsächlich ist Action nicht der einzige Discounter, der seine Kunden schon jetzt auf Ostern einstimmen möchte. Einen kuriosen Vorfall gab es in einer Woolworth-Filiale in Gelsenkirchen. Dort hatten sich die Mitarbeiter wohl einen kleinen Scherz erlaubt und stellten Aufsteller mit Oster-Dekoration sogar an Heiligabend aus (wir berichteten>>>).

Tatsächlich kommt es nicht selten vor, dass Non-Food-Discounter wie Action und Woolworth Dekorationen für die großen Feste des Jahres ganzjährig im Programm haben. Ob man sich letztendlich damit so früh eindeckt, bleibt jedem selbst überlassen.