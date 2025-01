Action-Mitarbeiterin hat dringende Bitte an Kunden – doch von wegen! „Völlig egal“

Die niederländische Discounter-Kette Action wächst in Deutschland rasant. Zum Erfolgsrezept gehört, dass es für die Kunden immer etwas zu entdecken gibt. Denn jede Woche Mittwoch kommen 150 neue Artikel ins Angebot. Ganz aktuell hat eine Mitarbeiterin jedoch eine dringende Bitte an die Kunden.

Geht es darum, dass die erwähnten 150 Artikel längst nicht in jeder Filiale ins Sortiment kommen? Dieser Umstand hat schon wiederholt für großen Frust bei Action-Kunden gesorgt (>>> hier mehr dazu). Nein, die Bitte der Mitarbeiterin geht in eine ganz andere Richtung.

Action-Mitarbeiterin bittet um positive Kommentare

Auf Facebook und Instagram betreibt die besagte Verkäuferin unter dem Namen „Sarah in Action“ spezielle Accounts, auf denen sie die Werbetrommel für ihren Arbeitgeber und dessen Waren rührt und auch mal Einblick hinter die Kulissen gibt. Nach eigenen Angaben ist Sarah seit dem Jahr 2012 bei Action beschäftigt. Einen aktuellen Beitrag kündigt sie mit den Worten an: „Bitte einmal einen Beitrag nur mit positiven Kommentaren… Danke.“

+++ Action-Kundin zeigt DIY-Trick – die Reaktion ist eindeutig: „Würde ich mich nicht trauen“ +++

Okay, Action-Mitarbeiterin Sarah hat wohl schon realisiert, dass sich der Discounter immer wieder kräftigen Gegenwind vonseiten der Kunden einfängt. Sie hofft, mit einem aktuellen Angebot die Stimmung ins Positive drehen zu können. Es geht um eine spezielle Barbie-Puppe, die jetzt im Sortiment ist.

Eine Barbie, die so aussieht – oder zumindest so aussehen soll –, als habe sie Trisomie 21. Dabei liegt im Erbgut das 21. Chromosom nicht doppelt, sondern dreifach vor. Dies führt zu körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen sowie zu einem veränderten Aussehen.

Kundin ärgert sich über Trisomie-Barbie

Für 7,79 Euro ist die besagte Barbie bei Action zu haben. Doch gibt es dazu von den Kunden tatsächlich nur positive Kommentare, wie Sarah es sich wünscht? Nun ja… nein.

+++ Action: Üble Bilder kurz nach Eröffnung – „Und ihr behauptet, ihr hättet kein Geld“ +++

So hält eine Kundin die Trisomie-Barbie offenbar für vollkommen unnötig. „Barbie ist doch nur eine Puppe und das sollte auch so bleiben! Der Barbie-Industrie ist das doch völlig egal, was sie für Barbies herstellen… Hauptsache, das Geld stimmt.“ Die Facebook-Nutzerin beklagt, dass man für die unterschiedlichen Barbies mit dünnem oder dickerem Körper, fehlenden Körperteilen usw. ständig andere Kleidungsstücke und Zubehör benötige.

„Das Problem hatte man früher nicht!“ Und die Aufklärung von Kindern, so betont die Kundin, „sollte doch nicht von einer Puppe abhängen, das sollte doch eigentlich in den eigenen vier Wänden stattfinden!“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Okay, ein deutliches Statement. Aber die überwältigende Mehrheit der Kommentare fällt dann doch positiv aus. Hier einige Beispiele:

„Meine Kleine hat Barbie mit Prothese, Hörgerät und mehrere im Rollstuhl (sitzt sie selber drin) und ich finde es gut… Gelebte Inklusion im Spiel.“

„In unserem Kindergarten ist auch ein Mädchen mit Trisomie 21“

„Eine tolle Idee. Die Umsetzung würde ich mir aber gerne etwas realistischer wünschen. Die Merkmale im Gesicht sind sehr abgeschwächt. Auf jeden Fall ist es gut, wenn die Barbies nun endlich von ihren ,perfekten‘ Vorstellungen einer Frau wegkommen und näher zur Realität“

„Finde sie super. Generell finde ich es top, das es mittlerweile kurvige, schwangere etc. Barbies gibt. Ehrlicherweiser wäre mir hier jetzt keine Trisomie aufgefallen.“

„Meine Tochter (5 Jahre) hat diese Barbie zum Geburtstag bekommen und meinte ,Sie ist wunderschön‘. Sie bevorzugt sie ihren anderen Barbies gegenüber.“

Mehr News:

Bleibt nur zu hoffen, dass diese besondere Barbie auch in möglichst vielen Action-Filialen erhältlich ist beziehungsweise war. Damit die vielen positiven Kommentare nicht am Ende doch wieder von Kundenfrust überlagert werden.