Action: Üble Bilder kurz nach Eröffnung – „Und ihr behauptet, ihr hättet kein Geld“

Na, hier will man lieber nicht einkaufen! Es sind unfassbare Bilder, die auf Social Media die Runde machen – und sie betreffen den Gemischtwarenladen Action! Der Discounter ist äußerst beliebt, lockt täglich Tausende Kunden in die Filialen. Die Mischung aus günstigen Preisen und vielfältigem Angebot an Non-Food-Produkten scheint es den Menschen angetan haben.

Anscheinend so sehr, dass eine Filiale von Action kurz vor Weihnachten komplett ausverkauft war! Fotos auf Facebook zeigen in einer Filiale in München nur noch leere Regale, übriggelassene und durcheinandergewirbelte Waren und frustrierte Kunden. Da ist bei Action der Name wohl Programm gewesen…

Action: Üble Bilder kurz nach Eröffnung

Ein verärgerter Kunde postet mehrere Fotos aus der Action-Filiale in München, schreibt lediglich: „An alle, die vorhaben in die erste Münchner Filiale zu fahren – es lohnt sich im Moment nicht, der gesamte Laden ist ausgeplündert.“

Man sieht leere Regale und etliche Einkaufskörbe, die mitten im Weg stehen. Einige voll, andere noch halbleer. Klar ist: Wer hier noch einkaufen will, hat keine große Auswahl mehr. Und auch andere Kunden zeigen sich verärgert.

Leere Regale und unsortierte Waren: Diese Action-Filiale in München hat es übel erwischt. Foto: Privat

„Und ihr behauptet, ihr hättet kein Geld“

Hier einige ausgewählte Kommentare:

„Und ihr behauptet alle, ihr hättet kein Geld…“

„Krass, man könnte meinen, morgen gibt es nichts mehr auf der Welt!“

„Ach du heiliger Bim Bam, was ist denn da ausgebrochen?!“

„Puh, die Personalprobleme sollten dringend in den Griff bekommen werden.“

„So sah es auch in unserer Filiale in Berlin aus!“

„Unbegreiflich…“

Diese Redaktion hat bei Action nachgehakt, ob und wie der immense Kundenansturm künftig in die richtigen Bahnen gelenkt werden soll. Eine Rückmeldung steht noch aus. Bleibt zu hoffen, dass die Kunden in München jetzt im neuen Jahr mehr Auswahl haben…