A40 in Essen: Vollsperrung! Auto kracht in Stauende ++ Kind verletzt

Unfall auf der A40 in Essen!

Wegen eines Verkehrsunfalls musste die A40 in Essen in Fahrtrichtung Bochum am Sonntag (7. Mai) kurzzeitig voll gesperrt werden. Bei der Kollision mehrerer Autos wurde laut Feuerwehr auch ein Kind verletzt.

A40 in Essen: Kind bei Unfall verletzt

Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 14.34 Uhr. In der Höhe der Anschlussstelle Holsterhausen, Fahrtrichtung Bochum, waren auf der A40 in Essen vier Fahrzeuge kollidiert.

Ein Fahrer habe am Sonntagnachmittag ein Stauende übersehen oder falsch eingeschätzt, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. „Es war vermutlich Unachtsamkeit.“

Der Autofahrer bremste zu spät, woraufhin sein Auto in einen Wagen am Stauende fuhr und diesen nach vorne katapultierte. In einer Kettenreaktion wurden noch zwei weitere Pkw demoliert.

Nach Angaben der Feuerwehr waren die Verletzungen der vier betroffenen Menschen leicht bis mittelschwer. Unter ihnen war ein Kind, das leichte Verletzungen erlitt. Die Autobahn war danach zwischenzeitlich in einer Richtung voll gesperrt, die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

A40 kurzzeitig gesperrt

Die A40 in Fahrtrichtung Bochum musste kurzzeitig voll gesperrt werden, um die verunfallten Fahrzeuge von der Straße zu schaffen und die Verletzten zu versorgen.