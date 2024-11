A40 in Essen: Auto überschlägt sich ++ Stau-Chaos an Abfahrt

Schockschwere Not! Auf der A40 in Essen liegt ein Auto quer über der Autobahn auf dem Dach, der Fahrer ist verletzt. Was war passiert?

Wie die Düsseldorfer Autobahnpolizei gegenüber DER WESTEN vermutet, dürfte er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Dann sei sein Auto in die Schutzwand gekracht und hätte sich überschlagen. Nun ist die A40 in Essen rund um den Unfallort voll gesperrt.

Der Unfall ist noch nicht lange her, die Polizei ist gerade erst seit wenigen Minuten vor Ort. Gegen 14.45 Uhr am Donnerstag (21. November) dürfte ein Fahrer auf der A40 an der Abfahrt Essen-Frillendorf in Fahrtrichtung Duisburg einen Alleinunfall gehabt haben, so ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei.

Erste Vermutungen legen nahe, dass er aufgrund eines Staus bremsen musste, dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in die Schutzwand krachte. Sein Auto hätte sich dann überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben.

A40 in Essen aktuell voll gesperrt

Unfall auf der A40 in Essen Foto: Justin Brosch

Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer allerdings nur leicht und ist bereits auf dem Weg in ein Krankenhaus. Derweil hat die Polizei die Autobahn ab der Anschlussstelle Frillendorf komplett gesperrt.

Allerdings geht die Polizei davon aus, die Sperrung schon bald aufheben zu können, sobald das verunfallte Auto von der Fahrbahn abtransportiert wurde. Einen Fahrstreifen könnten die Einsatzkräfte sicherlich schon in Kürze wieder öffnen. Das dürfte auch die vielen Fahrer freuen, die bereits hinter der Unfallstelle im Stau stehen.