Essen: Bombenentschärfung in Rüttenscheid ++ Entwarnung für alle Anwohner

Nach der Entschärfung einer Weltkriegs-Bombe in der Essener Innenstadt Anfang des Monats ist am Montag (18. November) erneut eine Fünf-Zentner-Bombe in Essen gefunden worden. Dieses Mal bei Bauarbeiten in Rüttenscheid.

Entgegen dem sonstigen Vorgehen wurde der Blindgänger allerdings nicht unmittelbar entschärft. Stattdessen evakuiert die Stadt den Bereich um die Fundstelle in der Wittekindstraße erst am Mittwoch (20. November). Und das hat auch seine Gründe.

Wir halten dich hier in einem Newsblog über die Entschärfung der Bombe in Essen-Rüttenscheid auf dem Laufenden.

Essen: Bombe in Rüttenscheid – alle Infos

20. November:

Bomben-Entschärfung gegen Mittag

14 Uhr: Nicht mal eine Stunde hat es gedauert, da verkündet die Stadt Essen bei X: „GESCHAFFT: Der Blindgänger in Rüttenscheid, Nr. 8/2024, wurde soeben entschärft. Die Sperrstellen werden jetzt nach und nach aufgehoben.“

13.15 Uhr: Nun sind alle nötigen Schritte abgeschlossen und die Bombenentschärfung läuft.

12.47 Uhr: Es laufen weiterhin die letzten Transporte. Erst wenn diese abgeschlossen sind, startet die Entschärfung.

11.45 Uhr: Mittlerweile sind alle Sperrstellen geschlossen und die Evakuierung beendet. Allerdings stehen nach Angaben der Stadt noch die letzten 45 Transporte hilfsbedürftiger Personen an. Erst danach kann die Entschärfung beginnen.

11.15 Uhr: Um den Verkehr nicht komplett am Morgen in dem betroffenen Bereich stillzulegen, wurde die Alfredstraße zunächst offen gelassen. Doch ab 11.30 Uhr soll auch die letzte Straße gesperrt werden, damit die Bombenentschärfung losgehen kann. Noch rund 70 Transporte würden bis dahin ausstehen.

9. 20 Uhr: Die Sperrstellen mit Ausnahme der Alfredstraße sind nun zugezogen. Im betroffenen Bereich wird nun die Evakuierung gestartet.

8.45 Uhr: Anwohner können nun die Betreuungsstelle in der Messe Essen, Saal Deutschland im CC Süd, aufsuchen. Der Zugang erfolgt an der Ecke Lührmannstraße/Norbertstraße und ist ausgeschildert. Auch die ersten Transporte einiger hilfebedürftiger läuft, laut Stadt konnten einige bereits erfolgreich abgeschlossen werden.

7.05 Uhr: Heute ist es so weit und die Bombe in Essen-Rüttenscheid wird endlich entschärft. Die Vorkehrungen sind getroffen, nun müssen nur noch alle betroffenen Anwohner, laut Stadt Essen handelt es sich um 2850 Menschen, ihre Wohnungen bis 9 Uhr verlassen. Anschließend werden die Straßen dicht gemacht und sobald der gesperrte Bereich gesichert ist, kann die Bombenentschärfung beginnen.

19. November:

Bomben-Entschärfung in Essen wirft Fragen auf

18.05 Uhr: Von der Evakuierung betroffen ist auch der ÖPNV. Während der Entschärfung ist der U-Bahn- und Tramverkehr zwischen Essen Hauptbahnhof und Gruga/Bredeney unterbrochen. Die Linien U11 (Richtung Messe/Gruga), 107 und 108 (Richtung Bredeney) enden am Hauptbahnhof. Buslinien seien nicht betroffen.

11.15 Uhr: Das Vorgehen bei der Entschärfung der Bombe in Rüttenscheid wirft im Netz Fragen auf. „Warum erst am Mittwoch? Sonst heißt es doch immer SOFORT“, wundert sich ein Essener am Dienstagmorgen unter einem Facebook-Kommentar der Stadt. Ein Sprecher reagiert auf die „verständliche Frage“: „Nach dem gestrigen Kampfmittelfund und der Abklärung des Evakuierungsradius wurde festgestellt, dass sich ein Seniorenheim sowie eine Klinik, in der sich beatmete Kinder befinden, im Evakuierungsbereich liegen.“ Es benötige daher mehr Vorlauf, um beispielsweise Infektionstransporte vorzubereiten.

„Der Erlass des Landes NRW zur Entschärfung von Blindgängern räumt diese Möglichkeit ein, wenn besondere Einrichtungen betroffen sind“, erklärte der Stadt-Sprecher.

18. November:

Bombe in Essen: Evakuierungsradius veröffentlicht

22.45 Uhr: Für Fragen zur Bombenentschärfung hat die Stadt Essen ein Gefahrentelefon eingerichtet. Ab morgen ist dieses zwischen 8 Uhr und 18 Uhr unter der Nummer 0201/88-33333 geschaltet.

22 Uhr: Die Stadt hat den Evakuierungsradius veröffentlicht. Damit ist klar, das am Mittwoch nicht nur zahlreiche Wohnhäuser, sondern auch zahlreiche Läden auf der beliebten Rüttenscheider Straße schließen werden müssen, wie unter anderem „60 Seconds to Napoli“ oder „Arabesque auf der Rü“. Von der Sperrung ist nicht nur die Rüttenscheider Straße (zwischen Christinenstraße und Gummertstraße betroffen, sondern unter anderem auch die Alfredstraße. Die Zahl der betroffenen Anwohnenden liegt noch nicht vor. Die Stadt spricht allerdings von einer Vielzahl an hilfsbedürftigen Personen in dem dicht besiedelten Gebiet. Daher benötige die Evakuierung mehr Vorlauf als üblich.

Der grüne Bereich rund um die Fundstelle herum muss evakuiert werden. Foto: Stadt Essen

20 Uhr: Wie die Stadt Essen mitteilt, ist eine britische Fünf-Zentner-Bombe auf Höhe der Wittekindstraße 12 in Rüttenscheid gefunden worden. Anwohner und Geschäfte im Umkreis von 300 Metern um die Fundstelle herum müssen evakuiert werden. Allerdings wird die Bombe nicht mehr heute entschärft. Stattdessen beginnen die Vorbereitungen zur Evakuierung erst morgen. Die Entschärfung soll dann am Mittwoch erfolgen.